Comerciantes minoristas presentarán un recurso de amparo colectivo por violación de sus derechos

Luego de la propuesta llevada adelante este martes ante las puertas del Municipio de General Pueyrredón y sin respuestas del Ejecutivo, los comerciantes minoristas presentarán esta semana un recurso de amparo colectivo ante la justicia por la violación a una serie de derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Leandro Frundarena, propietario de un local del centro comercial a cielo abierto de la calle San Juan, en dialogo con “el Retrato…” dio detalles de la realidad que se encuentran atravesando y explicó los pasos que llevarán adelante ante la falta de respuestas del Ejecutivo. “La situación que pasó ese domingo no fue responsabilidad de los comerciantes, porque nosotros cumplimos con el protocolo en su totalidad”, apuntó.

“Al no haber una concientización social y tampoco responsabilidad de parte del Municipio para poner gente que se encargue de controlar a las personas que fueron a pasear y los multen; a contrapartida de eso nos tenemos que ver perjudicados todos los comerciantes que hicimos lo posible para que se pueda reactivar el comercio en Mar del Plata”, sostuvo.

En tal sentido, se refirió a que la manifestación llevada adelante este martes ante las puertas del Municipio de General Pueyrredón obedeció a buscar la reapertura de los comercios. “Nosotros hicimos las cosas bien y la aparición de nuevos casos de Coronavirus se sabía que iba a suceder, porque la vacuna aún no está”, apuntó y añadió: “No se puede estar dando marcha atrás en cada decisión por cada caso nuevo que aparezca, porque sino la gente se va a morir de hambre”.

Por otra parte, adelantó que varios comerciantes se unificaron y juntaron firmas a los efectos de presentar en los próximos días un recurso de amparo colectivo ante la justicia para velar por las garantías constitucionales que no están siendo respetadas en este caso. “En primer lugar el artículo 14 de la Constitución Nacional establece del derecho a trabajar y esto se nos está prohibiendo. No pedimos un crédito o préstamo sino que queremos trabajar”, apuntó y agregó: “Se está violando el derecho a realizar cualquier industria lícita también”.

“En segundo lugar, el Artículo 16 habla de la igualdad ante la ley y se está violando. Hay ciertos rubros como los supermercados que aprovechan esta medida y venden indumentaria, cosas de electrónica y demás que también comercializan otros comercios que no pueden abrir. Se está ejerciendo una competencia desleal”, completó.

En función de ello, indicó: “Si queres poner medidas restrictivas para que ningún comercio venda indumentaria, electrónica o joyería, entonces que saquen esos productos o bienes de circulación de los supermercados, los cuales aprovechan esta cuestión, porque se enrolan en la venta de bienes esenciales, pero venden otro tipo de mercaderías también”.

A su vez, señaló que también se encuentran en una situación de desigualdad frente a otros sectores del país. “Si tiene más de 500 mil habitantes no se puede y si tiene menos sí se puede, cuando nadie determina eso. Estamos a merced de que no tenemos derechos, sino que tenemos permisos”, agregó a la vez que apuntó: “Hay una violación de derechos constitucionales muy grande. Por eso se va a iniciar un amparo colectivo conjuntamente con todos los comerciantes que se quieran unir a esta causa. Sabemos que es algo no se pueda solucionar de un día para el otro, pero sería agotar una vía más”.

Por otra parte, en relación a la posible re apertura de los comercios durante este fin de semana precisó que Fernando Del Muro les solicitó que esperaran hasta el fin de semana, pero que luego de ello el gobernador de la provincia de Buenos Aires se pronunció en sentido contrario a la apertura.

“Ya nos hace pensar que hay una cuestión de trasfondo político. Parece que quisieran condenar a aquellos lugares donde no ganó el partido oficialista como Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, etcétera. No sabemos si de verdad quieren privilegiar la salud por sobre el derecho a trabajar y subsistir”, apuntó a la vez que comentó que la realidad de muchos comerciantes es muy compleja, a los cuales “se le han acumulado cheques, gastos, que no pueden pagar los salarios, los alquileres, etcétera”.

Por último, el propietario de un local del Centro Comercial a Cielo Abierto de la calle San Juan adelantó que durante todos los días de esta semana continuarán llevando adelante diferentes concentraciones a los efectos de insistir con su pedido. “Este miércoles vamos a reunirnos en el COM y lo mismo los días siguientes hasta que tengamos una respuesta y nos dejen volver a trabajar”, aseguró.