Goransky: “Tenemos que pensar qué servicios vamos brindar en los balnearios y cómo se va a armar”

En el marco de la situación de emergencia sanitaria que se encuentra atravesando el país, el referente del sector de balnearios de la ciudad, Sergio Goransky, en conversación con “el Retrato…” habló de lo que se viene para el sector, aunque aseguró que por el momento no tienen delineado un protocolo de seguridad para la temporada 2021. “Tenemos que pensar qué servicios le vamos a dar a los clientes y cómo se va a armar, porque la problemática no es de uno sino de todos”, resaltó.

Atento haberse culminado la temporada de verano, el empresario del sector turístico marplatense, Sergio Goransky, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “estamos trabajando con dos personas por cada balneario con todo el protocolo correspondiente y lógicamente no se ha terminado de desarmar todo aún, ya que queda lavar y dejar algunas cosas en condiciones”.

En relación a lo que viene para el sector, el titular de los balnearios “La Reina” y “Mar del Plata”, ubicados en la zona de Playa Grande de Mar del Plata, aclaró que, atento a que el desarrollo de su actividad comienza a partir de octubre, aún no tienen definido qué medidas se van a adoptar en lo sucesivo. “Hemos tenido algunas charlas mediante la plataforma de Zoom con distintas autoridades de la Cámara, pero solamente son ideas las que se vertieron. Esperemos que para octubre o noviembre esta epidemia esté mucho más controlada”, indicó.

“Se sugirió separar las carpas con acrílico, lo cual es imposible por el costo que ello acarrea”, aseguró a la vez que comentó que se debe tener en cuenta que entre carpa y carpa ya hay una distancia y que las mismas incluso están al aire libre. “Una de las cosas que seguramente se limite es el tema de la capacidad de personas por unidad de sombra”, precisó.

Asimismo, hizo hincapié en las consecuencias que va a dejar la pandemia en la sociedad. “Va a hacer cambiar un montón de hábitos y situaciones. Por ejemplo, si antes se metían 8 personas en un departamento no creo que se pueda seguir haciendo y lo mismo sucederá con las carpas, aunque tengo la esperanza que para octubre o noviembre pueda estar esto solucionado en gran parte”, apuntó.

“Nosotros por el momento no podemos pensar en un protocolo. El hecho de obligar al cliente a usar un producto desinfectante por el cuerpo por ejemplo puede producir reacciones alérgicas en muchas personas, hay otras que son asmáticas o que tienen diferentes patologías que le pueden aparejar otros inconvenientes”, sostuvo.

Por otra parte, Goransky remarcó que producto de lo que está sucediendo en varios lugares del mundo y en el país la gente va a vacacionar en la Argentina. “Tenemos que pensar qué servicios le vamos a dar a los clientes y cómo se va a armar, porque la problemática no es de uno sino de todos”, subrayó y añadió: “No se puede arriesgar a vender hoy un producto cuando no se sabe qué va a suceder en noviembre o diciembre. Hay muchas opiniones encontradas acerca de lo que se viene”.