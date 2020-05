Comerciantes se movilizan ante la Municipalidad para reclaman les dejen abrir sus negocios

Comerciantes de la calle San Juan junto a otros de los distintos Centros Comerciales a Cielo Abierto, habrá de movilizarse este martes a las 11 de la mañana a la puerta de la Municipalidad. Mariángeles Cuello , una de las voceras que quienes se manifestaran invitó “a todos los comerciantes que quieran sumarse al pedido para que nos permitan abrir nuestros negocios a que se acerquen para que nos escuchen las autoridades municipales”

Al igual que hace días atrás, la medida está basada en el reclamo a que les permitan reabrir los comercios. “Ya pasaron diez días de la Prueba Piloto y es tiempo suficiente para tener una respuesta que no tenemos. Vamos a pedir que aceleren la reapertura de los comercios minoristas” enfatizó Cuello ante “el Retrato…”

Reconoció que el impedimento “tiene mucho que ver con lo que sucedió en Güemes. Probablemente. Pero la realidad es que 50/100 personas que hicieron las cosas mal no representan al millón de habitantes que tenemos en Mar del Plata. Sería injusto que por el comportamiento de unos pocos nos quedemos el resto sin abrir. Deberían haberles hechos las multas correspondientes en ese momento . La gran mayoría estamos haciendo las cosas bien.

Con respecto al pedido elevado oportunamente al Municipio, indicó que “como respuesta nos señalaron que fue elevado el mismo a la Provincia y que estaban esperando la contestación” acotando que “lo que sucede es que esa respuesta no llega y no nos dan herramientas. No nos dicen nada y necesitamos trabajar. Nosotros hicimos el protocolo tal cual lo pidieron y por alguno que se le ocurrió vender un cucurucho y algunos que salieron a pasear, todos debamos pagar los platos rotos”

Finalmente se preguntó acerca de cuáles fueron las medidas adoptadas desde la Comuna para que eso no sucediera, un tema en el que la mayoría de los comerciantes entienden que se falló.