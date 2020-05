“Chucho” Páez anticipó el regreso de las sesiones del Concejo y destacó la gestión de Alberto

Roberto Chucho Páez, concejal del Frente de Todos anticipó que se trabaja para que el HCD vuelva a sesionar en los próximos días, en tanto hace ya una semana que comenzaron a reunirse en las comisiones Calidad de vida, Legislación, de Hacienda, de Promoción y Desarrollo “para convalidar temas del Ejecutivo que tienen un consenso previo. En mi caso y en el de algunos ediles estamos viniendo a la mañana donde sea necesaria nuestra presencia con todos los cuidados” señaló en diálogo con “el Retrato…”

Reconoció que “es algo que la gente estaba esperando y me parece una buena señal que funcione el Concejo”, acotando que “No va a haber presencia de asesores. Hay muchos temas que precisamos sesionar. Muchas convalidaciones”

– Cuál es su lectura respecto a la acción del Ejecutivo en Mar del Plata?

– Nosotros tomamos una posición de acompañar al orden local y dar una mano en las cuestiones que tuvieran que ver con la pandemia y siguiendo los lineamientos del Gobierno nacional y provincial. Tratamos de generar consenso y de tener racionalidad. Cuando esto se empezó a abrir y flexibilizar no todos estuvimos de acuerdo. No lo dijimos para no generar rispideces ni alterar cuestiones propias del Ejecutivo. No es atinado hacer una crítica en lo estrictamente sanitario. Pero surgieron temas con los que estamos preocupados…

-Cuáles fueron esas cuestiones que les “hacen ruido”?

Las declaraciones del Secretario de Gobierno, por ejemplo, al referirse a un plan de austeridad que no nos gusta. Que involucraba la posibilidad de rebajar el sueldo a los trabajadores municipales. No estamos de acuerdo. Nos parece un despropósito en este momento con un Gobierno provincial y nacional que está tratando de ayudar a los sectores más desprotegidos de la ciudad. No podemos hablar de rebajas de trabajadores y menos cuando esos trabajadores y trabajadoras han tenido un rol importante en la cuestión sanitaria. Esto salimos a decirlo claramente”

En tal sentido reiteró que “en su momento se lo dijimos al intendente. Estaba aumentando exponencialmente la planta política. Veíamos que podía haber a futuro alguna zozobra a raíz de eso y eso se está dando. Nosotros creemos que debería bajar la planta política del municipio. Y después ver los contratos. De la recolección de residuos. Hablar con las empresas. Ver los contratos de alquileres. Pero no buscar como variable de ajuste el salario.

Calificó como de “una escalada” las críticas que está recibiendo el Presidente de la Nación. Primero empezaron con la “exigencia” de exigencia de bajar el sueldo a los políticos; después con los anticuarentena, algo que se desató cuando la sociedad se entera de la idea de poner un impuesto a la riqueza. Estos medios y grupos tratan de desacreditar la gestión del Presidente. Una gestión que tiene más de un 75 por ciento de imagen positiva. Tratan de lastimar esa imagen. Sabemos cuál es el pensamiento ligado a esos grupos económicos y corporaciones. Creemos que no hay que plantear la dicotomía salud/economía. Es la mejor manera la que se ha implementado y no tenemos el resultado de otros países que no han tomado medida alguna. Lamentablemente es una pandemia que nos ha atravesado a todos los países. Desarrollados. En desarrollo. A todos. Y Argentina se ha manejado muy bien. Hay detractores que quieren atacar al presidente y al gobernador y está en nosotros defender, porque ellos eligen preservar la vida de todos los argentinos, antes que liberar totalmente la economía”