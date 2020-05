Taccone y el rechazo a Rendición de cuentas de Arroyo: “La gente lo bajó del 48 al 4%: nosotros tampoco lo aprobamos”

”Nosotros no avalamos la gestión del señor Arroyo que detuvo todo lo que dejamos en marcha y descuidó el Patrimonio Público con locuras y caprichos” señaló Horacio Taccone. “Ni en lo formal ni en lo político. No vamos a avalar el abandono del Patrimonio Público, los retrocesos masivos en todas las áreas de gestión, las actitudes brutales y caprichosas.

En este sentido indicó que “No vamos a avalar, por ejemplo, los gastos por 24 millones de pesos (más exactamente $24.543.584) en la partida Difusión de Actos de Gobierno que se despilfarraron durante 2019, con reiteradas observaciones de la contaduría municipal acerca del incumplimiento de la reglamentación que para esos fines estableció el tribunal de cuántas. Tampoco vamos a avalar una gestión que maquilló las cuentas para inventarse un superávit tan ficticio como los “actos de gobierno” que se difundían con partidas exhorbitantes como las que mencionamos” explicó el concejal

Taccone continuó “Cuando hablamos de cuentas manipuladas para que den un resultado más decoroso de lo que muestra la realidad, no nos referimos a cuestiones de orden político solamente. Nos referimos, textualmente, a las observaciones que ha hecho el contador municipal en el informe que figura en el expediente. Alli se señala que no está incorporado en el análisis del resultado anual el último tramo del incremento salarial acordado con el Sindicato de Trabajadores Municipales por más de 43 millones de pesos. Esto, entre otras cosas que no se tuvieron en cuenta: la redeterminación de precios, otro ejemplo, de las pocas obras públicas que se encararon, no se terminaron y que muy probablemente (por eso) se judicialicen”

Refiriéndose a la rendición de cuentas de 2019 que se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante agregó “Nos vamos a avalar la gestión que le saco la bonificación a los docentes y perdió el acuerdo logrado en 2010 para el financiamiento integral del sistema educativo municipal, resignando para la ciudad más de 1.600 millones de pesos anuales. No vamos a avalar la gestión que destruyó el sistema de separación de residuos y su predio de disposición final. No vamos avalar, en definitiva, una gestión que abandonó el patrimonio municipal: los polideportivos, la Escuela de Artes y oficios Digitales, el sistema de Salud Pública, el alumbrado público, los semáforos, las calles, la policía local y muchas cosas más”.

Para finalizar Horacio Taccone señaló que “Será en la sesión pública plenaria donde haremos un análisis más pormenorizado de cómo se detuvo una ciudad, se descuidó el patrimonio público y se degradó al estado, las condiciones de su personal y los sueños de muchos. Por ahora, concluimos con la claridad categórica de la aritmética popular sobre la gestión del señor Arroyo: llegó con un 48% y se fue cuatro años después con un 4%. Pensamos lo mismo que los vecinos. Desaprobado”.