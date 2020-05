Marplatense pudo regresar de Brasil merced al Consulado y a la agencia de viajes Almundo  

Luego de estar varada por más de 30 días en Buzios pudo regresar a Mar del Plata y reencontrarse con sus hijas (FOTO) y su madre, merced a las intensas gestiones realizadas desde la agencia de turismo Almundo y del Consulado argentino en Río de Janeiro.

Se trata de Celeste Bodenmann, una marplatense de 42 años que partió a fines de 2019 hacia Buzios, proyectando un mejor futuro para ella y así luego llevar a sus hijas, una vez asentada laboralmente en el lugar.

En tal sentido en diálogo con “el Retrato…”dijo que “Me fui a Buzios por trabajo en diciembre. Me contrataron para trabajar en una posada y cuando llegué nada era como lo que me propusieron, tuve que salir a buscar otro trabajo a los 20 días. Mi idea era que luego fueran mis hijas. Decidí quedarme y conseguí dos trabajos. En una posada y en un restaurante”

“ Decido volverme a Argentina en marzo, pero después de Semana Santa. Cuando todo esto comienza yo tenía pasaje. En ese momento, por la pandemia comienzan a cerrarse lugares y me quedo sin trabajo y decido adelantar mi vuelta”

Allí comenzaría el drama para Celeste. “Mis hijas estaban solas en Mar del Plata con mi mamá. Trataba de mantener la calma. Tenía grupos de WhatsApp para apoyarnos y ver cómo resolverlo. Mucha gente entró en desesperación porque se les agotaban los recursos, y no había manera de regresar a nuestro país”

Bodenmann tuvo conceptuosos conceptos para la gente “del Consulado argentino en Río de Janeiro, a la agencia de turismo Almundo , por la que me había trasladado, y en especial en la persona de Gabriel Longo que diariamente me contuvieron. Por ellos me mantuve tranquila”, acotando que “ Vine con muchos argentinos que volvieron enojados con agencias y personas. Pero no fue mi caso”

Afirmó más adelante que “cuando fue el caos, tanto de la Agencia como del Consultado me brindaron asistencias psicológica tanto a mis hijas como a mí. Fue una situación especial donde no sabíamos nada.

– Cuánto tiempo estuvo varada desde que se cerró todo?

– Un mes aproximadamente. Económicamente fue complejo. Trabaje por delivery en el restaurante hasta que cerró todo y fui viviendo en casas de familia. Nos ayudaron mucho todos y es una situación difícil. Tengo 42 años y estoy acostumbrada a solventar mis gastos. Iba pasando de casa en casa y me fui comiendo ahorros. Mantuve la calma hasta que en un momento me agoté.

– Tuvo que pagar el pasaje?

– No recibí aún la bonificación del pasaje, pero tengo entendido que queda un crédito abierto para un futuro. No tuve que abonarlo, porque el Consulado tomó casos particulares y nos pagó el pasaje. No creo que con todos los retornados, pero como tomo medicación por mi asma, entré con quienes tenían prioridad, con gente mayor y embarazadas.

Reconoció que ya cumplió con la cuarentena obligatoria y que “todos los que viajamos y yo dimos negativos en los testeos y estamos con nuestras familias. La Cruz Roja nos recibió de manera fenomenal y fue para todos una experiencia importante. Fuimos los primeros repatriados. Recibimos mucha contención de ellos también. Estoy muy agradecida con todos”.

Finalmente se mostró más que agradecida por cómo se han ocupado de nosotros por eso lo único que tengo para decir es gracias. Estoy feliz de estar acá. Hay mucha gente trabajando para traer argentinos. Trabajan con mucha responsabilidad. Hay que avanzar haciendo caso a las directivas”.