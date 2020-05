El marplatense Martín Santamaría sigue esperando para poder regresar de Francia

Luego de colaborar para que subieran al avión quienes tenían prioridad en el regreso a la Argentina, Martín Santamaría sigue varado en Niza a la espera la partida de un nuevo vuelo hacia nuestro país.

El marplatense tenía previsto regresar en marzo luego de trabajar en diversas producciones fotográficas, pero la pandemia le hizo abortar su deseo de volver a su amada Mar del Plata. “Aún no hemos tenido novedad. Se fue una buena camada con los casos de prioridad y a partir de ahí se empezó a hacer un nuevo relevamiento y aparecieron más. Pero de prioridad hay solo hay once casos. Calculo que por eso Francia no está siendo priorizada. Somos 118 varados. Yo sigo en Niza.

Santamaría dijo que antes que salga este vuelo me había comunicación con la eEmbajada y trabajé en conjunto con ellos para que subieran al avión quienes tenían esa prioridad. Fue así que los llamaron y convocaron para ese vuelo a todos los nombres que les pedimos nosotros. Esos casos los garantizaron y a partir de ese momento no tienen más novedades. Atienden pero no dan respuestas.

Martín contó, a través de la línea telefónica que “ vine a trabajar por un año y hace dos meses no tengo ingresos. Estoy con ahorros y viviendo con un amigo que me está facilitando el lugar. No sé me hace tan cuesta arriba como a otros que no tienen ni lugar físico ni recursos” acotando en tal sentido que “ Son los que no han podido pagar el pasaje cuando fueron convocados. El pasaje se abonaba solamente en un pago y con un 30 de impuestos y quedaba muy caro, por eso algunos no pudieron regresar”

Recordó que él viajó “por Air France. No hay ruta con Aerolíneas Argentinas. El precio que cobraron fue 685 euros. El pasaje de vuelta. Han tenido que poner plata porque es un vuelo que en promedio está 350/400 euros. En mi caso tenía pasaje con Lufthansa para el 4/5 y no responde mails ni teléfonos. Me enteré que somos un gran grupo de gente que fue estafada. Ni nos atienden. Para regresar tengo que pagar los 685 euros. Y tener avión. Acá se está reabriendo pero mi idea es quedarme y laburar porque no sé hasta cuándo tengo que estar acá. El día a día es caro y muchos se están quedando sin recursos. Yo soy fotógrafo y acá hice varios trabajos para boliches, parejas de baile y tenía un trabajo fijo de camarero. La idea es contenernos mientras tanto los que quedamos acá” enfatizando por último que “estamos unidos y organizados”.