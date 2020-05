Recicladores amenazan con llenar de basura Mar del Plata: impiden ingreso al predio de camiones recolectores

Trabajadores que cumplen su tarea como recicladores en el Predio de Disposición Final de Mar del Plata, cortan por tiempo indeterminado el acceso al lugar y desde las primeras horas de la mañana de este jueves impiden que los camiones que llegan desde la ciudad con basura, deban pegar la vuelta y regresar, cargados, al galpón de la empresa 9 de Julio, permisionaria de la recoleccion

Martín Romero, vocero de los recicladores en diálogo con ”el Retrato…” dijo que “estamos acá con un grupo de gente por el tema de no poder trabajar. Hicimos un protocolo de trabajo, pero no hemos tenido respuestas , ni de la empresa a cargo del predio, ni del titular del Edesur. Los hemos llamado, pero no nos atienden. No hay respuesta. Somos 300 familias que necesitamos comer y trabajar. Tenemos barbijos. Antiparras. Estamos listos para trabajar, pero no nos dejan”

Romero afirmó que “acá hay personal policial, de la UOCRA que están trabajando; no entendemos porqué nosotros no podemos. Se agarran de la pandemia. Tenemos pibes que nos piden de comer y no entienden de esto”

Recordaron que “la semana pasada levantamos la protesta porque nos prometieron que iban a solucionar, pero nada hicieron. Ahora nos vamos a quedar acá y la basura va a quedarse en los barrios, porque no dejaremos entrar ningún camión. Los residuos se van a amontonar en las calles de Mar del Plata”