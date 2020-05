Bonifatti confirmó que en el Municipio analizar alternativas y que se revisarán todos los gastos

El Secretario de Gobierno de General Pueyrredón, Santiago Bonifatti confirmó que “el Municipio está analizando algunas alternativas que están siendo evaluadas desde hace ya varios días, y que implica la revisión de todos sus gastos. No puntualizamos en los salarios municipales sino en la necesidad de ser austeros en el marco de una crisis que nos afecta a todos.

“Resalo que “La situación que atravesamos hoy por la pandemia mundial, nos obliga a todos a hacer un esfuerzo. Al comerciante que no puede vender, al abuelo que no puede ver a sus hijos, etc. Es momento de empujar todos juntos para el mismo lado y ser solidarios frente a este escenario que nadie esperaba que ocurriera, y que nos ubica en una nueva normalidad”

Enfatizó Bonifatti que “Es la misma solidaridad de la que hablamos cuando le pedimos a aquellos vecinos que pueden pagar las tasas, que lo hagan. Esa contribución permite que el Municipio pueda afrontar las responsabilidades que tiene para garantizar todos los servicios para los ciudadanos de General Pueyrredon.

Por último el Secretario de Gobierno remarcó que “Con un gran esfuerzo, y con el aporte del gobierno provincial, este mes se logró a hacer frente al pago de todos los salarios en tiempo y forma, pero sabemos que el deterioro de las finanzas del estado municipal se va ir incrementando y tenemos que ser previsores y estar preparados para esta situación.