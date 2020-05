La delincuencia se adueña de Mar del Plata: Roban en el Club Biguá y les llevaron !hasta los cables!

De a poco y ante la quietud de la Policía y de la propia Secretaría de Seguridad del Municipio, los delincuentes se van adueñando, especialmente de la noche, y vaciando las instalaciones de clubes deportivos de Mar del Plata. Ya lo sufrieron San Isidro, Sporting, Racing, el Hípico…

Ahora le tocó el “turno” ,por tercera vez en lo que va de la cuarentena ,al Club Biguá, sito en Parque Camet. En los robos se le han llevado casi todo. Si bien la actividad deportiva tardará al menos otros 60 días en comenzar, si lo tuvieran que hacer en lo inmediato, no podrían.

“Lo de los últimos días fue muy fuerte. Se llevaron herramientas, material deportivo, la desmalezadora, cables. Todo lo que había. Hasta las luces. Se colgaron de las columnas que iluminaban la cancha de hockey y la de Rugby que tienen unos 8 metros de altura y desarmaron las lámparas para robársela” dijo en diálogo con “el Retrato…” el Presidente del Club Biguá, Sebastián Garro.

El dirigente deportivo reconoció que “hoy Parque Camet es tierra de nadie, o mejor dicho de la delincuencia. Acá tenemos, dentro del predio, un Destacamento Policial, pero hasta hora nada ha cambiado. Hace poco también saquearon el Club Hípico. Acá, en Camet, estamos a la buena de Dios”

Afirmó que cuentan con un casero “pero no es Seguridad. Más allá de dar el alerta, no puede enfrentar a los delincuentes”, acotando que “en lo que va de la pandemia, pasó tres veces. Se habían llevado cables pero ahora rompieron la puerta y se despacharon. Aún no hemos podido evaluar los daños”, remarcando que “ahora vamos a poner seguridad y llevar perros, y estamos pensando en sacar lo que son las ventanas y las puertas, ya que se han llevado casi todo”

Al consultársele sobre qué respuestas reciben de la policía fue claro y contundente: “Ninguna. Uno llama y nunca encontraron nada. No hay respuestas… “

En relación a los elementos que les robaron expresó que “era todo nuevo. Acabábamos de armar una canchita con iluminación para hockey y rugby, pero ahora vamos a estar un par de meses y se llevaron, como les decía los cables y las lámparas . Ahora con esta inseguridad tendremos que pensar qué hacer”

Se mostró pesimista con respecto a la investigación de sus dos robos. “No creo que investiguen nada. En esta última ocasión llevaron ¡hasta cables que estaban enterrados! Y daban energía a las columnas de alumbrado. Son carísimos…. La próxima nos sacan las aberturas. Nadie nos da respuestas ni puede hacer nada por la seguridad. Estamos así…sin saber que hacer.

Finalmente no tiene certezas de “cómo vamos a arrancar. Tenemos 500 socios que hoy, si vinieran, no podemos brindarles nada”, para remarcar que “lo que se llevaron son elementos que no son fáciles de vender, y por eso vamos a hacer la denuncia policial y lo estamos diciendo por acá, con la esperanza que la Policía investigue, y desde la Municipalidad se nos brinde un apoyo que hoy no contamos”