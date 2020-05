El Senado aprobó veinte decretos del Gobierno en la primera sesión virtual de la historia

En la primera votación de carácter remoto, en la que seis legisladores debieron expresar su voto a viva voz por problemas técnicos, los senadores avalaron el mecanismo mediante el cual se desarrollarán las sesiones hasta que se levanten las restricciones sanitarias y para circular que impiden a los legisladores asistir al Palacio Legislativo.El primero de los artículos establece la realización de sesiones virtuales mediante videoconferencia de modo excepcional por 60 días, plazo que podrá ser prorrogado en tanto persista la situación de emergencia sanitaria.

El protocolo aprobado establece además que las sesiones tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria, sobre leyes que requiera el Poder Ejecutivo y las iniciativas que a criterio del Congreso sean necesarias para combatir la Covid-19.

La modalidad acordada es la de videoconferencia a través de la plataforma Cisco Webex, que funcionará de forma integrada con herramientas de Microsoft.

En cada sesión, los senadores y senadoras ingresarán a la plataforma con un código de acceso individual, entregado a través de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o del Registro Civil de cada provincia.

Oficiales del Registro Nacional de las Personas o del Registro Civil de cada provincia estarán presentes en los diferentes organismos oficiales, en los despachos o en los domicilios autorizados de los senadores para validar su identidad con dos tecnologías disponibles de identificación biométrica: toma de huella dactilar o comparación de rostro.

El sistema que se utilizará es un software de alto rendimiento, posicionado entre el primero y el segundo mejor sistema según atributos en los rankings mundiales, como el del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, según se informó.

Una vez validada la identidad, el protocolo aprobado establece que se debe contabilizar la presencia de cada senador y senadora en el tablero del recinto, ubicado en el Palacio Legislativo, a los fines de computar quórum.

Los legisladores validaron su identidad

Maurice Closs: “En buena hora hoy tenemos un Estado fuerte”

El vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs, consideró hoy que “tiene plena justificación” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el Presupuesto y habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas y consideró que “en buena hora hoy tenemos un Estado fuerte” para lidiar con la pandemia de coronavirus.

El ex gobernador misionero fue uno de los senadores que se acercó durante la tarde a dialogar con los periodistas ubicados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, donde se armó una sala de prensa atípica, con estricto uso de tapabocas y guardando el distanciamiento social impuesto para evitar la propagación del coronavirus.

“En buena hora hoy tenemos un Estado fuerte y un proyecto político que siempre ha llevado el alto la presencia del Estado”, dijo Closs en rueda de prensa.

“Si tuviéramos gobernando un Estado ausente, como algún gobernador que decía que inaugurar hospitales era prácticamente una pérdida de tiempo, o que se degradaba un ministerio tan importante como salud a una secretaría, no tengo duda de que la situación hoy nos hubiera agarrado mucho peor preparados de lo que estamos”, apuntó.

Además, el senador oficialista fue consultado por el Decreto 457/2020 -publicado el lunes en el Boletín Oficial- luego de que el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) presentara ayer un proyecto para derogar los artículos referidos a la reasignación de partidas presupuestarias.

“La pandemia requiere también esta libertad de administración, con todos los controles, porque todo va a ser controlado” sostuvo el misionero, que agregó que por este motivo el DNU “tiene plena justificación”.

“Es muy difícil administrar un país donde los ingresos se te caen como piano, donde los ingresos que van surgiendo de las arcas nacionales tiene que ver con la emisión monetaria y donde la asignación de esos recursos se tiene que dar en extremos nunca previstos” siguió su explicación.

“Yo nunca imaginé que el Estado argentino iba a estar cubriendo el 50% de los salarios de las empresas privadas”, añadió en su argumentación, por eso consideró que se trata de una “situación absolutamente atípica” donde los ingresos y su asignación “dependen del día a día”.

Closs habló finalmente de Brasil, país limítrofe con su provincia. En ese sentido se mostró conforme porque los gobernadores e intendentes del vecino país en los distritos cercanos a la Argentina “han tenido una postura mucho más rígida que la de (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro” en relación a la cuarentena.

De todos maneras hizo hincapié en que aún las políticas más cuestionada de Bolsonaro “tienen su gente que lo acompaña y no son pocos” y consideró que también en la Argentina “hay muchos que tienen una visión con un sesgo mucho más economicista que sanitarista”.

Esteban Bullrich sobre el debate por el DNU

El senador bonaerense por Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, expresó hoy su deseo de que la Argentina “salga fortalecida” de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, durante la primera sesión virtual que se llevó a cabo en la Cámara alta para debatir la validez de veinte Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo.

“Deseamos que la Argentina salga fortalecida de esta crisis tan dura que atravesamos”, expresó Bullrich al hacer uso de la palabra desde su despacho, donde participó del plenario.

El senador bonaerense pidió “dejar de lado medidas voluntaristas y entender que la situación es realmente grave” y expresó que la oposición está “dispuesta a trabajar en la construcción de soluciones colectivas”.

En ese sentido, ponderó la decisión del Poder Ejecutivo de prohibir los despidos, pero reclamó “evitar las caídas de las empresas”.

Durante su discurso, y cuando ya iban dos horas y cuarenta minutos de sesión virtual sin inconvenientes, la videoconferencia se cortó durante un cuarto de hora.

“Levanten la mano quiénes me escuchan”, llegó a decir la presidenta provisional cuando las pantallas gigantes del recinto habían restablecido la imagen, pero no el sonido.

De hecho, no solo Bullrich perdió su conexión, sino que todas las pantallas de los legisladores quedaron en blanco ante la sorpresa de la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, que moderaba la discusión.

Como la conexión con Bullrich no se restablecía, la senadora santiagueña le dio la palabra al oficialista porteño Mariano Recalde, quien tampoco pudo iniciar su discurso por problemas técnicos.

Finalmente, Bullrich terminó su discurso pero, como la conexión de Recalde no se arregló, el turno pasó para la radical tucumana Silvia Elías de Pérez.

Recalde defendió el decreto que prohíbe los despidos de trabajadores durante la pandemia

El senador nacional del Frente de Todos Mariano Recalde defendió el decreto del Poder Ejecutivo que prohibió los despidos de trabajadores durante la pandemia de coronavirius al señalar que “no se debe confundir un despido como un derecho del empleador”.

Recalde advirtió, en su discurso durante la primera sesión virtual del Senado, que la medida de prohibir los despidos fue acompañada por “una batería de normas que también apuntó a proteger a las empresas” como el pago de salarios con ayuda estatal o la suspensión de cortes de servicios por falta de pago.

En representación de la oposición, la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado -que le siguió en el uso de la palabra- declaró que “los despidos siguieron ocurriendo porque cuando alguien no puede pagar no tiene otro recurso”.

La senadora citó incluso una frase que le atribuyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -que la escuchaba desde el estrado- según la cual “las normas antidespidos son el camino más seguro al infierno” y afirmó en ese sentido que con el decreto que prohibió de despidos “se llevan al infierno a todos”.

Para Recalde, en cambio, la norma -que lleva el número 329/20- fue dictada porque la Constitución “establece claramente que las leyes le deben asegurar protección al trabajador” y subrayó que no se debe “no confundir el despido con un derecho que tiene el empleador”.

“Esta medida que suspende provisoriamente los despidos además va a acompañada de una batería de medidas para fortalecer la continuidad de los puestos de trabajo y la marcha de las empresas pagando la mitad de sueldos y prohibido cortes de servicios”, remarcó el senador porteño.

Parrilli: “Macri tenía la necesidad y la urgencia de espiar a los opositores”

El senador nacional por el Frente de Todos de Neuquén, Oscar Parrilli, cuestionó los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el ex presidente Mauricio Macri y los comparó con los veinte instrumentos emitidos por el gobierno de Alberto Fernández que hoy debatió la Cámara alta a través de una sesión virtual.

“La oposición (Juntos por el Cambio) se queja de algunos de los DNU del presidente Fernández, pero ninguno de los DNU firmados por el presidente Mauricio Macri eran de necesidad ni de urgencia”, expresó Parrilli.

El senador oficialista argumentó que “uno de los primeros que firmó fue la transferencia de la oficina de escuchas telefónicas, de la Procuración a la Corte. Aunque no fue a la Corte, sino que se la mandó a los organismos de inteligencia”.

“Usted recordará que nosotros fuimos víctimas de esas escuchas. Era una necesidad y una urgencia del presidente Macri espiar a los opositores”, dijo Parrilli refiriéndose a la actual presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

El senador también recordó que otro decreto que emitió el gobierno de Macri fue “cuando derogó la implementación del nuevo Código Procesal Penal porque, según decían, esa ley le daba demasiados poderes a la Procuradora”.

“Después de lo que hicieron en la mesa judicial con la persecución a (Alejandra) Gils Carbó, sabemos a qué se referían”, expresó Parrilli.

El senador, quien participó de la videoconferencia desde la Legislatura de Neuquén, siguió enumerando decretos firmados por el macrismo hasta que Fernández de Kirchner lo interrumpió porque se le había acabado el tiempo.

“Si quiere, en la próxima sesión sigue recordando decretos de los últimos cuatro años”, le dijo la presidenta Provisional del Senado.