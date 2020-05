El Colegio de Abogados insiste se los incluya dentro de las actividades que fueron exceptuadas

A pesar de la flexibilización de la cuarenta para números sectores de la sociedad en Mar del Plata, el Colegio de Abogados de la ciudad volvió a insistir ante el gobierno provincial se incluya a la profesión dentro de las actividades permitidas de realizarse en el departamento judicial de Mar del Plata.

“Siendo la Justicia un servicio esencial, exigimos a las autoridades políticas pertinentes, la urgente resolución de la petición efectuada por el Colegio de Abogados de Mar del Plata y la inclusión de la abogacía dentro de las actividades permitidas en la ciudad de Mar del Plata y localidades que componen nuestro departamento judicial”, sostuvieron desde el Colegio de Abogados de Mar del Plata.

En tal sentido, Fabián Portillo expresó: “Hemos cumplido con todo lo que nos pidieron muchísimo antes que otras actividades que ya les han dado el ok para que comiencen. Lo último que tuvimos fue el protocolo que nuevamente nos habían pedido desde el municipio para llevarlo a provincia y que ya habíamos presentado con el Consejo Superior”.

“Tuvimos una reunión con el secretario de gobierno y el presidente del Concejo Deliberante y, ese mismo día, ellos se encargaron de elevarlo a gobernación y desde entonces estamos esperando que habiliten nuestra profesión. No lo han hecho y estamos en un estado de incertidumbre porque nadie sale a decirnos por qué no quieren que los abogados volvamos al ejercicio profesional y no tienen fundamento porque hemos cumplido con todo”, completó.

Por último, Portillo dijo que debido a que se mantiene en vigencia “una especie de feria judicial”, los abogados ni siquiera pueden ir a sus oficinas como así tampoco pueden iniciar nuevos reclamos judiciales ya que no pueden tomar contacto con sus clientes.