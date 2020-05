Diany Cruz Pérez, una cubana que encontró en Argentina un lugar para pintar su futuro

La artista cubana, Diany Cruz Pérez, hace casi 5 años que vino al país y terminó encontrando en Argentina un lugar para desarrollar su máxima pasión: la pintura. En dialogó con “el Retrato…” la talentosa profesional explicó cómo hizo para crecer en este mundo laboral tan difícil para muchos como así también habló de sus proyectos y ambiciones. “Este es un país que respira cultura y tiene muy buenos artistas plásticos”, remarcó.

La joven artista cubana Diany Cruz Pérez vino al país en septiembre de 2015 por temas personales, pero se terminó enamorando de Argentina, su cultura y su gente, lo cual la llevó a tomar la decisión de no regresar a Cuba. Después de estar unos meses residiendo en Corrientes y viajar a Brasil también, se instaló finalmente en San Salvador de Jujuy, donde actualmente hoy se encuentra viviendo. Allí ha encontrado su lugar y próxima a cumplir sus jóvenes 30 años no renuncia a su amor por la pintura.

“Este es un país que respira cultura y tiene muy buenos artistas plásticos”, expresó la pintora que ya a los 15 años descubrió su pasión por el mundo artístico y comenzó a estudiar dicha carrera en la Academia de Santa Clara, luego de haber rendido y aprobado el examen de aptitud que exige toda universidad cubana. “Siempre tuve muy en claro que lo que quería era ser pintora”, confesó.

Una vez que finalizó sus estudios, Diany Cruz Pérez desempeñó la docencia varios años en ese país y luego, vino al país, donde la situación laboral se modificó a su respecto. “Los artistas deben construir ellos mismos su propio mundo, ya que no hay ninguna institución de la cual dependamos directamente. Tenemos que labrarnos nuestro propio camino y más cuando eres extranjero y llegas a un lugar donde nadie te conoce”, sostuvo.

“Estuve trabajando como moza en un restaurante de Capital Federal un tiempo y fue una experiencia totalmente diferente. En ese ámbito, conocí a un pintor jujeño, oriundo de La Plata, con una gran trayectoria, Lito De Muro, quién me invitó a trabajar en su taller y dar clases”, recordó a la vez que comentó que, luego de ello, expuso su primer muestra en el atelier del reconocido profesional y ganó también el concurso de la Asociación de Escribanos de San Salvador de Jujuy y el del Hospital de Niños de dicha localidad.

En relación al desarrollo de su profesión en el país, expresó: “A veces se hace difícil, porque el arte y la pintura no está dentro de las prioridades que puede tener una familia, pero para poder avanzar en el tema del arte hay que estar muy bien plantados. Saber qué es lo que uno quiere y no faltarle a eso” y añadió: “Normalmente con el arte hay una cuestión entre lo que se hace, lo que se vende, lo que no es vendible y eso no funciona”.

Asimismo, describió que desde que hizo la primera muestra ha realizado muchas pinturas más en diferentes formatos. “Este sistema capitalista tiene cosas buenas y malas, como todo, pero la comunicación en ese sentido es algo para destacar, porque todo funciona muy rápido y las redes sociales aportan mucho”, señaló.

“Por las redes sociales se puede vender una gran cantidad de pintura, siempre que uno mantenga una estética”, aseguró a la vez que comentó que por ese medio han adquirido obras incluso personas de diferentes localidades. “En San Salvador de Jujuy hay muchos que les gusta el arte. Hay una red grande de argentinos que consume arte y que compran pintura”, aclaró.

Por otra parte, hizo hincapié en el tipo de obras que elabora. “Hay muchos pintores que se familiarizan más con una corriente u otra, pero yo creo que definir eso en pleno siglo XXI para un pintor es completamente difícil, porque lejos de abrirte los horizontes lo que hace es enterrarte un poco”, consideró al mismo tiempo que advirtió: “Mi pintura tiene una fuerte influencia de la Academia y los clásicos, pero Argentina me ha mostrado algo muy interesante con el desarrollo de artistas desde mediados del siglo pasado”.

-¿Tenés pensado exponer en otros lugares como Buenos Aires, Córdoba o Rosario?

-Me encantaría, pero recién estoy arrancando. Ahora se complica un poco con todo este tema del COVID-19, porque va a ser más difícil trasladarse uno y las obras. Sin perjuicio de ello, estoy interesada en mostrar la obra y poder hacerlo cuando surja la posibilidad.

-¿Cuáles son los trabajos que tenes pensado realizar?

-Antes de comenzar la cuarentena estaba armando mi primera muestra individual o personal en un espacio galería en San Salvador de Jujuy que quisiera que sea el año que viene, pero hay que ver cómo se va dando todo. Igualmente, no paro de trabajar.