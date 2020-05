Club San Isidro: Fueron a la Comisaría 16ª. a denunciar un robo y en ese momento los saqueaban nuevamente

Los hechos de inseguridad en los clubes deportivos de Mar del Plata no tienen tregua. En las últimas horas, el Club Atlético San Isidro de Mar del Plata fue víctima de dos robos, en los cuales les sustrajeron pelotas, ropa de entrenamiento, material de construcción y hasta los bancos de suplentes de la institución deportiva. Lo paradigmático es que el segundo de los episodios ocurrió mientras uno de los integrantes de la Comisión Directiva de la institución se encontraba realizando la denuncia policial por el primero de los acontecimientos ilícitos registrados.

Alejandro Fuscaldo, Secretario del Club Atlético San Isidro, dialogó con “el Retrato…” y dio detalles de lo ocurrido en la noche de este lunes. “Mientras hacíamos la denuncia en la Comisaría Decimosexta nos volvieron a robar unos azulejos que había para poner en los baños. De hecho hacía dos semanas nos habían entrado a robar y por eso durante la cuarentena los integrantes de la comisión directiva del club nos íbamos turnando por día porque no tenemos casero”, expresó el referente de la institución deportiva local.

En tal sentido, señaló que se anoticiaron del primero de los hechos este lunes cuando uno de los integrantes de la comisión concurrió a hacer la visita diaria por la Villa Deportiva, el cual constató que autores ignorados habían ingresado al lugar y se habían llevado una sumatoria importantes de elementos del Club entre ellos pelotas, ropa de entrenamiento, material de construcción, los bancos de suplentes, etcétera.

En relación al valor de la totalidad de los elementos sustraídos, afirmó que los mismos fueron valuados en alrededor de 100 mil pesos. “Los hechos de inseguridad son continuos. Hace dos semanas nos robaron una bomba de 40 mil pesos y nos rompieron las rejas. Luego, las volvimos a colocar y las robaron. Rompieron los vestuarios, robaron pelotas, etcétera”, apuntó el referente del Club.

“Hace un mes y medio aproximadamente robaron 20 pelotas y cada una de ellas vale 2 mil 500 pesos”, precisó a la vez que comentó que luego de lo ocurrido tomó la determinación de tapear las puertas del lugar con ladrillos. “Ahora se llevaron las puertas, las rejas y absolutamente todo. Si volvíamos a ponerlas las iban a robar, entonces desde la comisión decidimos poner directamente cemento, cal y ladrillos hasta que se reanuden las actividades”, detalló a la vez que comentó que “todas las propiedades que hay en la zona de la Villa cuentan con alambre electrificado por los hechos de inseguridad que ocurren continuamente”.

Asimismo, indicó que, al no haber ninguna persona haciendo deporte en las diferentes instituciones deportivas en este último tiempo, los hechos ilícitos se intensifican. “En el Club Racing y en la Villa Marista del Club Sporting también robaron hace unos días, pese a tener seguridad privada”, comentó al mismo tiempo que aclaró que no cuentan con seguro en el lugar “ya que las compañías es muy difícil que te aseguren por la zona en que están ubicadas las Villas y por no tener alarma”.

El presidente de la institución deportiva local señaló que tomó contacto con la Municipalidad a los efectos que le faciliten una grúa y poder sacar los reflectores de la Villa ante la ocurrencia de nuevos hechos de inseguridad. “No me llamaron para prestármela, así que tuve que salir directamente a alquilar una”, afirmó.

Por último, se refirió a que por el momento no tienen pensado incorporar un casero a los efectos de cuidar la seguridad de la institución deportiva por los gastos que ello acarrea, pero no lo descartan. “La realidad es que te sale más caro muchas veces mantener un casero continuamente, armar la casa y demás, pero se está evaluando”, agregó.