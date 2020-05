¿Quién controla los abusos en el Transporte Público?

Mario Vázquez, un vecino marplatense, usuario del servicio de transporte de colectivos y en especial del correspondiente a las Líneas 531/ 532 expresó su malestar , a través de una carta pública sobre el transporte público, “situación que comparten muchos usuarios cuando tienen que viajar en los colectivos” afirma.

En la nota hecha llegar a “el Retrato…”expresa textualmente:

Hay un decreto del municipio que dice que los colectivos no pueden llevar gente parada. A pesar de eso, las empresas juegan con los usuarios y se ríen, porque la frecuencia de las unidades es realmente vergonzosa, línea 531/532 más de 40 minutos de espera, línea 715/720 más de 65 minutos de espera, por poner algunos ejemplos de lo que tiene que vivir una persona para poder ir a trabajar o volver a su casa. Nadie controla nada, y en plena pandemia siempre ganan los mismos y pierden los usuarios.

Muchas personas como es mi caso, están exceptuadas desde el día 1 de la cuarentena, para ayudar a que todo funcione lo mejor posible, pero hoy está claro que a veces se hace muy difícil cumplir la función si el municipio no asegura como mínimo el transporte público para poder ir a trabajar, transporte que uno utiliza porque no tiene otro medio u otra opción.

Por tal motivo escribo estas líneas para que puedan contar el disgusto que es cumplir con una función en plena pandemia. Si bien siempre el transporte público dejo mucho que desear, está claro que esta situación está siendo usada para seguir perjudicando a los usuarios.

¿Es normal esperar 65 minutos un colectivo y cuando pasa, tener que esperar otro porque está lleno y no lleva gente parada? Esto me paso y pasa.

Luego de haber realizado varios reclamos al municipio, no hay solución. ¿Quién debe controlar estos abusos? No puede ser que una empresa no respete la frecuencia en plena pandemia con decreto de no viajar parado, las unidades no van llenas, y para bien de ellas, alargan la frecuencia.