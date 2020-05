Millonaria recaudación alcanzó durante el fin de semana de la Cámara de Peluqueros Marplatenses

La prueba piloto realizada el fin de semana luego de unas 6 semanas sin trabajar, hizo que las peluquerías volvieron a abrir sus locales. Entre risas y la urgencia de conseguir turnos, los profesionales y los clientes se reencontraron en su cita habitual.

Las dos jornadas transcurrieron con normalidad, respetando las normas de higiene que desde siempre ha recomendado la OMS (Organización Mundial de la Salud) y sumando las impartidas por el gobierno local. Los clientes pidieron los turnos por las vias habilitadas y los profesionales pudieron organizar sus días laborales teniendo el debido tiempo para desinfectar la áreas comunes entre cliente y cliente.

“Por lo que pudimos averiguar, entre los diferentes profesionales nucleados, las dos jornadas fueron excelentes, coincidían en que los clientes estaban esperando este momento, destacaban la alegría de quienes veían nuevamente su cabello sin canas o restaurado, o verse prolijos frente al espejo. Fueron dos días de mucha alegría.” dijo Daniel González Díaz, vocero de Cámara de Peluqueros Marplatenses.

Ambos días fueron muy productivos y con los turnos agotados, realizaron todo tipo de trabajos, siendo los mas pedidos corte de cabello en caballeros (no se tocaron barbas) y color en mujeres. “Se estima que se realizaron en promedio unos 200.000 cortes, lo que nos lleva a estimar que caso el 27 % de la población estaba necesitando este servicio”indicaron.

Los profesionales se iban comunicando y destacaban el trabajo de los inspectores municipales, quienes pasaban por los locales observando que se respetaran las medidas protocolares y marcaban en los carteles previamente impresos, la capacidad de personas en el local.

FELICES: Daniel González Díaz, vocero. Ariel Oliva Presidente, Manuel Ordóñez Vicepresidente Capemar.

“Vivimos dos jornadas excelentes, teníamos muchas expectativas, ganas y necesidad de volver. No se va a recuperar lo que se perdió en estas semanas, pero fue un gran alivio económico y emocional” agregó Manuel Ordóñez, Vicepresidente de CaPeMar.

Resaltaron que “en promedio se realizaron 10 trabajos por profesional, permitiendo un flujo de dinero aproximado de mas de $200 millones entre las dos jornadas, considerando que en la ciudad hay mas de 5000 peluquerías, entre habilitadas e informales, sin contar quienes trabajan solo a domicilio”.

Esto según los datos que la cámara pudo recopilar hasta el momento. “Estamos trabajando fuertemente en un registro oficial, para saber cuáles son las problemáticas mas comunes del sector y buscar las soluciones. Agradecemos infinitamente al Intendente Municipal Montenegro y al gobernador Axel Kicillof que nos dieron esta gran oportunidad“, finalizó González Díaz.