Call Center que recibe llamadas del 147 aseguran que la empresa no respeta el protocolo de seguridad

Los empleados de la empresa GIV y el Sindicato de Empleados de Comercio se manifestaron en la mañana del lunes en la avenida Luro 3071 dónde mostraron su rechazo a seguir trabajando de la manera que lo vienen haciendo.

Esteban dijo “No tenemos condiciones de higiene, no se respetan las medidas sanitarias que las autoridades están indicando, no se respeta nada”.

En ese sentido los trabajadores agregaron que no le han provisto los elementos necesarios como desinfectantes y barbijos como tampoco les han dado la oportunidad de trabajar con el distanciamiento obligatorio.

Además la empresa no abonó las licencias obligatorias a los empleados que de encuentran en la franja de “persona de riesgo” y también se negaba a dar las licencias a dichos trabajadores.

Cabe recordar que este Call Center atiende los llamados de la línea 147 de Mar del Plata como también de la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa tampoco a pagado sueldos del mes de marzo y abril lo cual tiene a casi 45 trabajadores en estado de asamblea permanente.