La estilista Norma Belfiore satisfecha con el regreso de la atención en las peluquerías marplatenses

“Trabajamos atento a lo que marca el protocolo. Fue positivo. Hubo gente que realmente lo necesitaba y vino, primando la responsabilidad a la hora de salir de casa” enfatizó la estilista Norma Belfiore en lo que significó el regreso a la atención en peluquerías.

Hizo votos “para que se pueda ir ampliando esta prueba y poder abrir los negocios más tiempo y con mas servicios, ya que en esta oportunidad no se podía hacer ni manos, ni pies ni maquillajes. Esperemos que sea lo mejor para todos”.

Respecto a la gente que asistió, reconoció que no fue mucha “porque solamente se atendió con turno. No hay sala de espera, y cada hora y media cada peinador tiene una persona. Si no termina, la que sigue espera afuera. Se usa alcohol al entrar, se les hace limpiar los pies, se les da un barbijo nuevo y no hay revistas ni café para que no se saquen el barbijo”

“Si está prueba sale bien, se atenderán más personas. Hay que cumplir con las reglas porque es perteneciente a la salud. Nos tenemos que cuidar” enfatizó Belfiore en otro pasaje de la charla.

Finalmente al preguntarse su por esta situación puede mermar la concurrencia a las peluquerías respondió que “efectivamente será un poco así. Mucha gente se ha hecho color y cortado. Es una etapa que iremos llevando con paciencia. Todos estamos desesperados. Hay sueldos, hay que pagar impuestos. Pero primero la salud”