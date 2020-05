Florencia Gatti de Olinda Jeans y un soplo de aire fresco con la Prueba Piloto en la calle San Juan

“Estuvo muy buena la prueba piloto. La gente de comportó muy bien y este sábado se ha trabajado muy bien, hoy (por este domingo) ha caído la circulación, pero igual han seguido entrando clientes al negocio” dijo en diálogo con “el Retrato…”, la empresaria Florencia Gatti, titular de Olinda Tienda de Jeans sita en San Juan 2065.

Florencia recordó que en la calle San Juan “somos más de 200 familias cuyas únicas fuentes de ingreso son nuestros comercios. Hoy más allá de guardarnos , por una cuestión de obligación y cuidado de nuestra salud, necesitábamos trabajar”

Gatti afirmó que “en lo particular ha sido muy difícil para mí, recién a partir de la última semana que pude comenzar a vender por internet, recuperé algo. Felizmente la gente se copó en comprar a través de la web y recibir con el delivery sus productos”

La empresaria que tiene las puertas abiertas de Olinda en la calle San Juan desde julio del año pasado remarcó que “cuando estaba asomando la cabeza y empezando a recuperar parte de lo invertido llegó la cuarentena”, acotando que “acá tenes luz, gas, seguir pagando el Monotributo, Ingresos Brutos”

Sobre la ayuda del Estado señaló que “soy monotributista, Categoría C y no tuve ninguna ayuda”, lo mismo que “el crédito que se están otorgando. Para poder acceder debés cumplir ciertos requisitos, pero además seguís endeudándote y el diciembre hay que comenzar a devolverlo y pagarlo. No es fácil, se hace una cadenas que no termina más”.

Finalmente Florencia abogó por que “se puedan implementar más días y continuar con esta metodología de trabajo, al menos por ahora, y esperar que pasemos esta pandemia sanos y con trabajo”