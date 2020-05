Comerciante de San Juan calificó de positiva la acción del fin de semana y fue crítica con la UCIP

“Creo que el saldo es positivo. La gente se ha comportado bien y ha sido consciente. Pocos lo tomaron como un paseo. La mayoría salieron a hacer compras. Han respetado las distancias. Se han quedado afuera” señaló ante “el Retrato…” Mariángeles Cuello propietaria de la firma Bobbio sita en San Juan 2146. “Hay una conciencia general de los clientes. No hay necesidad de decir ni que se pongan alcohol en gel. Me parece que están concientizados”

Cuello fue también crítica con el accionar de la UCIP, refiriéndose a su caso en particular. “A partir de hechos sucedidos está semana ( N. de R.: automovilización de comerciantes de San Juan pidiendo reabrir sus negocios) siento que la UCIP no me representa con lo cual sigo de manera individual con quiénes me quieran acompañar. Solo soy una comerciante que no representa a nadie”.

Al preguntarle “el Retrato…” por qué se sentía defraudada y si creía que se debía a que fue una de las impulsoras del reclamo que ganó la calle el pasado miércoles, Mariángeles afirmó que le molesto, y mucho, “la manera de manejarse acerca de la forma en que me manifesté y de comunicarse conmigo. No esperaba que me apoyen pero esperaba que me respalden. Ellos hicieron un trabajo que para la visión de ellos estuvo bien. Hubo un proyecto que solo se resolvió para la calle Güemes que recibió mejoras y todos trabajamos para recibir mejoras en los Centros Comerciales a Cielo Abierto años atrás. Ahora la falla estuvo en la comunicación conmigo. Y las disculpas no me sirven. No me manejo de ese modo”.

Volviendo a la prueba piloto hizo saber que “No hemos presentado los días de trabajo cuando fuimos a hablar la semana pasada. Propusimos apertura y probar el comportamiento de la gente. No hablamos de días ni de horarios. Es algo que tal vez lo veamos este lunes. Hasta hoy no he hablado con nadie para saber eso.

– Ustedes se animaron y salieron a protestar desde el inicio. Qué le dicen los compañeros y comerciantes?

– Con los que he hablado a través de un grupo de WhatsApp, la mayoría estaban agradecidos en haber hecho ruido para que nos escuchen. Felizmente se nos permitio trabajar este fin de semana en la Prueba Piloro, que creo fue muy positiva”

– Esto va a ser un paliativo. Es el camino para volver a trabajar?

– En cuanto a la apertura de la cuarentena creo que el camino es este: horario reducido, otro tipo de tránsito. Pero siendo un fin de semana lindo la gente no salió a comprar de manera alocada. Estoy más preocupada por lo que se viene después. Esto es paliativo. A algunos les fue bien. Creo que las ventas no van a ser las que creemos. La gente no tiene plata. Es una ciudad que tiene mucha desocupación y trabajo en negro. Eso hace que se reduzca la posibilidad de venta. Eso me preocupa. Cómo vamos a reactivar Mar del Plata. Hoy subimos la cortina. La mayoría de la gente tiene trabajo informal. Se viene un problema grande. Nos encontramos con una realidad a la que habrá que encontrarle la vuelta. Pero a partir de esta fase vamos a tener que sentarnos a pensar qué va a pasar después.

Reconoció que en ese sector hubo comerciante que cerraron de manera definitiva dijo “Si. En el grupo de Whatsapp ya hubo anuncios de comerciantes que no van a seguir”reconociendo que : si bien ese grupo, al que pertenecemos fue iniciado por la Ucip, no tenemos agrupación en cuanto a la manera de organizamos.