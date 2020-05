Catalina Fernández, una joven argentina repatriada desde Londres, y habló de lo que vivió en Inglaterra

Había viajado a Londres para visitar a su hermana en una estadía que no duraría más de 15 días y tardó 60 en poder regresar a su país. Catalina Fernandez (21), una joven estudiante de Ingeniería Industrial con historia familiar marplatense, hoy hace la cuarentena en un hotel de la zona de Retiro en Capital Federal, donde aprovecha para tomar clases on line y continuar estudiando su carrera universitaria (FOTO).

En diálogo con “el Retrato…” Catalina al referirse a su estadía en Inglaterra y como se vive allí la pandemia afirmó que “En ningún momento le dieron mucha importancia. Se sale mucho a la calle. Ellos priorizaron la economía” aunque reconoce que medidas se tomaron “como ver que los restaurantes están cerrados con delivery, y el transporte público, por ejemplo está medido”.

Cabe señalar que, al 4 de mayo, en Inglaterra, la cifra de casos positivos confirmados rozaba los 188.000, según el centro de recursos Johns Hopkins , y respecto a al número de personas fallecidas, el Reino Unido ha sufrido un repunte al contabilizar datos de personas fallecidas en residencias y domicilios, cuyo número es superior a 28.000.

Remarcó que en la primer semana que estuvo allí pudo recorrer casi todo Londres. “Fuimos a Escocia. Y ese lunes ya nos quedamos adentro. Nunca fue cuarentena cerrada. Se podía salir a hacer ejercicio”

Catalina contó más adelante que “tenía pasaje para volver el 23 de marzo. Yo tenía pensado faltar una semana a la facultad porque estaba allá pero empezaron con clases virtuales. Dentro de todo no perdí la cursada”.

En cuanto a su repatriación indicó que “llené un formulario en el Consulado y ellos iban informando. No conozco a nadie más en esta situación pero sé que había varias personas igual que yo, sucede que al estar con mi hermana y su marido en casa de ellos, no sufrí lo que otros pasaron, atento a lo que se ha ido difundiendo”

“ A mí me atendieron muy bien en el Consulado. No está en sus manos hacer demasiado , pero tengo una amiga que está en Ginebra y no le prestan atención”.

Respecto al protocolo que tuvo que cumplimentar al llegar a Argentina expresó que “Aterrizamos y llenamos varios formularios. Primero bajaron los de Provincia y después los de Capital. De ahí los trasladaban. A mí me trajeron a un hotel de Retiro. Estoy sola y no puedo salir. Me traen la comida hasta la puerta. Son 14 días pero al séptimo día te hacen el hisopado y lo podés esperar en el hotel o en tu casa”, acotando que a su arribo a Ezeiza “solo me tomaron la fiebre. Nada más”.