Las clínicas Colón y Puerredón pagaron solo el 50% del sueldo: Sanidad no descarta medidas de fuerza

En el marco de la situación de emergencia sanitaria que se encuentra atravesando el país y la ciudad, Laura Delpir, Secretaria General General de Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), en dialogo con “el Retrato…” adelantó que los trabajadores de la Clínica Colón y de la Clínica Pueyrredón cobraron solo el 50% de sus salarios. Por lo que, de no concretarse el pago total de lo adeudado en los próximos días, no descartó la adopción de medidas de fuerza.

Delpir en tal sentido dejó bien en claro que “los empleados de Clinicas, Sanatorios, Geriátricos y demás establecimientos de salud son empleados de esos establecimientos”; acotando además que “son dichos establecimientos los que deben pagarles sus sueldos” y que “no pueden escudarse en la decisión solidaria del Gobierno Nacional para no cumplir sus obligaciones”.

En tal sentido, Delpir hizo hincapié en la situación de los trabajadores de sanidad que se emplean en la clínica Pueyrredón y Colón de Mar del Plata. “En la Pueyrredón les dijeron que iban a ver si el jueves les terminaban de pagar el sueldo. Les pagaron solo el 50%, lo mismo que en la Clínica Colón”, sostuvo a la vez que comentó que la situación de la Clínica del Niño es aún peor, ya que vienen pagando a destiempo o adeudando sueldos a los empleados desde el 2019.

“Ahora están esperando que el Gobierno le deposite a los trabajadores en la Caja Sueldo. Ellos este mes están cobrando la facturación que hicieron en febrero y por eso, tendrían que haber depositado todo el sueldo del personal y cuando les llegara el depósito a la Caja Sueldo haberlo guardado para el próximo mes”, completó Delpir.

Asimismo, remarcó que los dueños de dichos establecimientos de salud “espalda tienen este mes. Este mes cobraron febrero, por lo que deberían haber cobrado el sueldo completo. El mes que vienen van a cobrar marzo”.

En ese contexto y ante dichas situaciones, explicó que con los representantes de la Clínica Colón se realizará una asamblea el próximo lunes, mientras que con titulares de la Clínica Pueyrredón se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. “Es una falta de respeto que dos horas antes de cobrar les digan por mensaje de whatsapp que van a cobrar solo el 50% del sueldo. Los trabajadores tienen mucha bronca porque fueron a trabajar todo el mes”, subrayó.

Por otra parte, Delpir se refirió a la situación del personal de salud de los geriátricos de Mar del Plata. “Están pagando en el transcurso de esta semana o la que viene todo completo. Ellos se presentaron al decreto presidencial también para pagarle el 50% del sueldo al personal que abarca geriátricos, clínicas y laboratorios de análisis clínicos”, señaló.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre la situación de estos centros de residencia de ancianos en relación a las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19, respondió: “Se están tomando todos los recaudos dentro de las posibilidades que dan los geriátricos. Si bien no hemos registrado ningún caso, se guardan las distancias, se adoptan medidas de higiene, al personal lo hacen bañar al entrar, se ponen el uniforme luego y se vuelven a duchar antes de irse”.

Delpir aseguró que, desde el gremio si no se concreta el pago total a los trabajadores en los próximos días, llevarán adelante medidas de fuerza. “Si piensan que nos van a frenan por la pandemia están muy equivocados. Ellos no cumplen y no respetan la ley. No les tenemos miedo”, concluyó.

Por último la dirigente sindical enfatizó que “ATSA como siempre, está junto a sus representados para impedir que violen sus derechos” y que “de resentirse la calidad de prestación, los únicos responsables serán los que especulan con la situación”.