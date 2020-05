Obras privadas: “Ahora la gran preocupación es cuidar que se cumpla el protocolo que aprobaron”

Luego de las últimas medidas dispuestas por el gobierno nacional en tanto flexibilizó la cuarentena para el sector de la construcción, el Secretario General de la UOCRA, César Trujillo, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “ahora la gran preocupación es cuidar que se cumpla el protocolo que aprobaron”. A su vez, advirtió que los responsables de obras, previo a comenzar a trabajar, deberán obtener un permiso de habilitación de obra emanado por el Municipio de General Pueyrredón.

“Habilitaron las obras privadas de Mar del Plata que era lo que pedía el gremio, porque obras públicas en la región no hay, o son muy pocas”, resaltó el dirigente de la UOCRA a la vez que remarcó su satisfacción por la decisión tomada, sin perjuicio de advertir que ahora “la gran preocupación es cuidar que se cumpla el protocolo que aprobaron en provincia y nación y que fue enviado por el municipio, lo cual está en manos de las empresas, del gremio y de la municipalidad de General Pueyrredón”.

En tal sentido, señaló que el cumplimiento del protocolo también es responsabilidad del trabajador. “Hay que seguir cuidándonos, porque ante cualquier incumplimiento de las medidas de seguridad se puede clausurar la obra o ir todo para atrás de nuevo. Por lo que, el desafío es muy importante, pero estamos contentos”, indicó.

“Vamos a poder empezar a trabajar y salir de nuestros hogares que hace 50 días que estamos. Muchos cobraron, otros solo un adelanto y otros nada. Por lo que, esto es una tranquilidad para que salga todo bien y que no haya inconvenientes con los trabajadores y marplatenses”, sostuvo el referente de la UOCRA.

Asimismo, Trujillo hizo hincapié en los puntos principales que contempla el protocolo, el cual fue elaborado por el gremio, la Cámara Argentina de la Construcción y el Municipio en forma conjunta. “Es muy amplio porque las medidas de seguridad se deben tomar desde que se sale del trabajo hasta que se llega a la casa y a la inversa”, anticipó.

“Se tiene que llevar adelante un cambio de ropa para no contaminar a nadie, se les tomará la fiebre a la entrada, a las 3 horas de trabajo y a la salida, se llevará una planilla sobre cómo está ese empleado, etcétera”, explicó a la vez que aclaró que “todas las empresas deben sacar un permiso ante la Municipalidad para pedir la habilitación de una obra determinada”.

En función de ello, comentó que “el protocolo de seguridad y el permiso o aprobación de obra se pondrá en un tablero afuera a la vista de todos los vecinos a los efectos de mostrar que la misma está en regla. Va a haber controles por todos lados y no hay forma de hacerlo mal, porque si no se corre riesgo que esto vuelva para atrás”.

En relación al tema del uso de transporte público, detalló que “en conurbano o Capital Federal es más común el uso de medios de transporte público, pero en Mar del Plata hay forma de trasladarse a las obras en bicicleta, moto o auto. Hay que tratar que de una manera y otra se pueda trasladar al compañero a la empresa sin tener que tomar un colectivo”.

“Si la obra está lejos o para las que están ubicadas en los country, se está viendo de alquilar las combis escolares adoptando las recaudos del protocolo. La idea es colaborar para desestimar el viaje en transporte público hasta que esto pase”, agregó a la vez que remarcó que “hay que respetar el protocolo a rajatablas para que las autoridades no den por finalizado este permiso”.

Por otra parte, se refirió al trámite que deberán llevar adelante los responsables de obras, el cual ya se puede iniciar a través de la página web del Municipio. “Deben entrar a la página del municipio de General Pueyrredón y dentro de ella se debe ingresar a la parte de obras privadas. Ahí mismo tienen que buscar acceder a un permiso para continuidad de obra”, precisó.

“Se debe llenar una planilla que tiene el carácter de declaración jurada y el mismo sistema lo manda a la municipalidad que verá si se reúnen los requisitos para aprobarse la obra. Se hace todo por sistema y no es necesario ir a la comuna”, agregó a la vez que aclaró que las obras nuevas entrarán en otra etapa.

Por último, concluyó: “Si se ponen a trabajar y no cuentan con ese permiso los inspectores municipales les van a clausurar la obra y hasta que no termine la cuarentena no van a poder volver a trabajar. Por eso, pedimos que se respete el protocolo”.