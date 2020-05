Una buena!!! Cervecerías atesanales incluidas dentro del programa nacional de subsidio estatal

Después de haber solicitado al intendente local ser incluidos dentro del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (A.T.P), el presidente de la Cámara de Cervecerías artesanales de Mar del Plata, Leonardo Ferrari, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que este miércoles finalmente el rubro fue incorporado en el plan de subsidios del gobierno nacional

“El miércoles salió una actualización del Decreto en el cual está incluida la actividad de fabricación de cerveza en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (A.T.P.) que es el gran paso que nos faltaba dar”, sostuvo el titular de la Cámara de Cervecerías artesanales de Mar del Plata, Leonardo Ferrari.

CON EL SUBSIDIO EL GOBIERNO PAGARA EL 50% DEL SUELDO

En tal sentido, indicó que “ahora las cervecerías artesanales vamos a poder acceder al programa de subsidios que está dando el gobierno, el cual se hará cargo en promedio de la mitad del sueldo de la gente a los efectos de evitar suspensiones y despidos” y añadió que, sin perjuicio de ello, “aún falta que la AFIP evalúe la facturación de cada cervecería en la cuarentena comparada a la del año pasado, la cual tiene que ser inferior al 30% para poder acceder”.

“Todos cumplimos con eso obviamente, porque la facturación cayó en todos los casos, pero falta que la AFIP notifique a todos y evalúe cada caso para ver si podemos acceder al beneficio. Por eso, aún alta un paso más”, completó el referente de las Cervecerías Artesanales de Mar del Plata.

En lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores a su cargo, Ferrari adelantó que las mismas han sido cumplimentadas conforme lo establece la legislación. “Nuestro negocio pierde mucho dinero todos los días, pero tenemos la suerte que tenemos patrimonio de la empresa y los dueños que se está usando para pasar esta crisis”, agregó a la vez que aclaró que “hay gente que realmente no puede pagar los sueldos y que realmente están muy mal”.

Por otra parte, luego de los anuncios del intendente local en tanto flexibilizó la cuarentena para varios sectores de la ciudad, Ferrari anticipó que “se autorizó para gastronomía y cafetería en general el modelo de take away, que significa yo te pido por teléfono, voy a buscarlo y me lo llevo; lo cual abarca a las cervecerías también”.

“HAY QUE APLAUDIR LO HECHO POR MONTENEGRO”

“A priori eso no va a hacer que dejemos de perder dinero, pero es un paso en dirección correcta y hay que aplaudir lo hecho por Montenegro. Hay que mirar el vaso medio lleno”, sostuvo a la vez que resaltó la decisión tomada “ya que representa el camino correcto, aunque son difíciles de tomar”.

Por último, Ferrari agregó que de momento se desconoce si los restaurantes van a poder abrir sus puertas, pero consideró: “Estoy 99% seguro que no, que no es para restaurantes, pero igual es bueno para el resto de los comercios”.