Montenegro solicitó 36 horas para finalizar y presentar la propuesta de reapertura de comercios

Ante la difícil situación económica que se encuentran atravesando producto de no poder abrir sus locales al público por las medidas preventivas dispuestas por el gobierno nacional, comerciantes de la calle San Juan llevaron se reunieron este miércoles con el intendente local y le solicitaron la reapertura de los negocios. Por su parte, Guillermo Montenegro les pidió un plazo de 36 horas para delinear dicha propuesta y ser presentada ante el gobierno provincial.

Leandro Frundarena, propietario de un local del Centro Comercial de la calle San Juan, en dialogo con “el Retrato…” dio detalles del encuentro mantenido con el intendente local y de la manifestación llevada adelante este miércoles en las puertas de la terminal Ferroautomotora, de la cual participaron comerciantes de diferentes zonas de Mar del Plata, que se encuentran afectados por no poder abrir sus puertas al público.

“Los comerciantes de la calle San Juan nos pusimos de acuerdo en realizar una concentración, después de analizar la situación y ver que no se toma ninguna medida a los efectos de retomar con la actividad laboral en Mar del Plata; ello teniendo en cuenta que la ciudad está teniendo un buen avance en cuanto al tratamiento que se viene haciendo y las medidas sobre la pandemia”, sostuvo el propietario de la relojería y joyería “O´Clock” ubicada en calle San Juan al 1947 de la ciudad.

En tal sentido, Frundarena señaló que se comprometieron todos los comerciantes de la calle San Juan a los efectos de llevar adelante una movilización lícita y dentro de los parámetros que establece la ley, contemplando las medidas de seguridad preventivas que se establecen desde el Ministerio de Salud a los efectos de evitar la propagación del COVID-19 como ser: distanciamiento, uso de barbijos, etcétera.

“Hicimos una difusión y recibimos una respuesta bastante positiva de otros comerciantes que incluso no eran de la calle San Juan”, resaltó al mismo tiempo que comentó que “la zona más fuerte de participación fue de los dueños de locales ubicados de calle Colón hasta Avenida Luro, pero también hubo de calle Brown, Falucho o de Libertad para abajo. Incluso se sumaron a la petición un grupo de seguridad pública que viene a cuidar los locales, comerciantes de microcentro y de la zona de Güemes”.

Seguidamente, el comerciante hizo hincapié en que tenían previsto un encuentro para este miércoles a la mañana con el Secretario de Producción, el cual estaba previsto de realizarse en calle Juan B. Justo al 3600, pero cuando arribaron al lugar se encontraron “con la sorpresa” que incluso el intendente local se iba a hacer presente en la reunión.

“Se habló sobre que existía un protocolo para la apertura de los comercios, el cual se estaba analizando. Nos pidió que le demos 36 horas para terminar de darle forma al mismo a los efectos de ser presentado en forma conjunta con las atribuciones que se pueden contemplar como posibles y flexibilizar un poco más la cuarentena para los comerciantes”, señaló.

Además, manifestó que el intendente local “entendió que hay rubros sobre los que todavía no se pueden tomar determinaciones, como hoteles, boliches y demás, debido a que la circulación e ingreso a Mar del Plata se encuentra cerrada” y aclaró que por eso “la idea es avocarse en ver cómo van a seguir en aquellos comercios minoristas y locales”.

“Montenegro dijo que seguramente para el viernes ya tenga el protocolo terminado. Recalcó que lo esperemos 36 horas más, porque hay una serie de formalidades y requisitos que hacen al armado del mismo, los cuales tienen que ir cumpliéndose y respetándose, ya que la ciudad tiene una gran cantidad de habitantes y por ello, el análisis del protocolo debe pasar necesariamente por provincia y nación”, completó.

En ese contexto, en conversación con “el Retrato…” destacó que el intendente no manifestó oposición alguna a la movilización llevada adelante, ya que él mismo entendió que la concentración no era dirigida a alguna autoridad en particular. “La idea era que se escuche el reclamo nuestro y que cuando se vaya a tomar una determinación en base al protocolo que se va a presentar, se tenga en cuenta y escuche un poco la reacción social”, subrayó.

Por último, el comerciante de la calle San Juan remarcó que se encuentran a la espera de la confección definitiva del protocolo a los efectos de tomar conocimiento del mismo; buscando de esa forma contar con la necesaria anticipación para ir cumplimentado todos los requisitos del mismo y poder abrir las puertas de los comercios “lo antes posible”.