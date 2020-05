Montenegro anunció prueba piloto en comercios minoristas a cielo abierto: “Si no funciona, se suspende

El Jefe comunal puso en marcha “una prueba piloto” para la reapertura de centros comerciales a cielo abierto y peluquerías durante el fin de semana. “Tenemos que demostrar, como demostramos hasta este momento, que estamos a la altura de las circunstancias”, afirmó Guillermo Montenegro, quien enfatizó que la prueba tendrá “horario reducido”, y aclaró: “El sábado, si nosotros vemos que no es lo que se esperaba, se va a suspender”.

De esta manera el Municipio permitirá la apertura de comercios a cielo abierto de la ciudad este sábado y domingo de 9 a 17. Se implementarán estrictos protocolos de seguridad e higiene y se insta a la responsabilidad de los vecinos para esta nueva implementación. La comuna evaluará esta medida y, en caso de no resultar exitosa, se dará marcha atrás.

Montenegro anunció este jueves que este sábado y domingo se realizará una prueba piloto para reactivar comercios minoristas a cielo abierto y peluquerías en el horario de 9 a 17. Para esto, se implementarán estrictos protocolos de seguridad e higiene. Además, se solicita que los vecinos concurran a los establecimientos más cercanos de sus domicilios, que usen barbijo o tapaboca, eviten el transporte público, respeten siempre el distanciamiento social mínimo de 1,5 metros y, en lo posible, que no concurran con niños.

“SI NO ES LO QUE ESPERAMO NO FUNCIONA, SE SUSPENDE”

Al respecto, el Intendente informó que “hablamos con estos sectores y entendemos que es una necesidad en todos los barrios. Esta será una prueba y si no es lo que esperamos, el sábado se suspende. Esto tiene que ver con cómo los marplatenses hasta este momento y este fin de semana tenemos que seguir demostrándolo”.

“Es importante remarcar –continuó Montenegro- que estamos en cuarentena, no se levanta, esto es la reactivación económica. No hay actividad recreativa, todavía no estamos en esa etapa. Por esto, les pido responsabilidad a los comerciantes para que cumplan los protocolos y a los ciudadanos que cumplamos las medidas de higiene, el distanciamiento y la cantidad de personas en los locales. Apelamos a la responsabilidad social de cada uno, tenemos que ser cuidadosos y no nos va a temblar la mano de volver atrás en esta medida”.

EL JEFE COMUNAL ELIGIÓ EL TRABAJO DE MANINO IRIART

Por otro lado, el Intendente refirió a la situación epidemiológica actual en la ciudad: “Podemos decir, con mucho orgullo que estamos en una situación sin circulación viral, y hace más de 15 días sin casos. Esto se logró por el esfuerzo que hizo toda la ciudad, con el cumplimiento de la cuarentena, el distanciamiento, el uso de tapaboca, la higiene y el control estricto de retenes en los ingresos en conjunto con el gobierno nacional y provincial, con la actuación importante del nexo con Provincia de Manino Iriart. Fue un trabajo que me llena de orgullo como representante de los vecinos”.