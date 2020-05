Cristian Azcona hoy no sabe de descanso y acentúa los controles de la CNRT en micros y transporte de cargas

“No alcanza el tiempo por la gran actividad al tener que controlar las salidas y hacemos mucho esfuerzo con el gobierno provincial y municipal” dijo el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Cristian Azcona en diálogo con “el Retrato…”, para resaltar que “Los bajos índices de contagio del coronavirus son producto de un gran esfuerzo de los organismos y al tener la ciudad cerrada tenemos el transporte que viene con los repatriados, como son quienes han estado en distintas partes del mundo y Aerolíneas Argentinas viene trayendo”, y cuando “vienen a Mar del Plata, a través de un servicio de sanidad, son alojados en hoteles y pasan la cuarentena para detectar si vienen contagiados o no”

Azcona al ser consultado sobre lo proyectado desde su nueva función, dijo que “se trata de un trabajo no solo Mar del Plata y en la zona”, sino que la Delegacion de la CRNT “abarca una zona muy amplia: de La Plata hasta Bahía Blanca y de Mar del Plata a Tres Arroyos. Tenemos muchos municipios y lugares donde controlar”

Señaló que “además hay dos puertos importantes. El de Mar del Plata y el de Quequén. Tenemos el control de las estaciones de servicio a través de un convenio hecho con el Ministerio de Transporte, de los micros dónde los choferes pueden estacionar por la pandemia. Es un arduo trabajo y ahora fundamentalmente abocados a pasar la pandemia y colaborando con la municipalidad”.

EL DESCANSO DE LOS CHOFERES, ALGO QUE MUCHAS EMPRESAS NO CUMPLEN

– Que problemática venía viendo en las CNRT? La falta de descanso de choferes?

– En principio notamos que el descanso de los choferes, el denominado cama caliente, es difícil. Tienen que dormir 12 horas por reglamento y ley. Muchas empresas no cumplen. Vienen unidades y quieren que regresen en siete horas porque así es el servicio. Otra cosa es la limpieza de las unidades y la falta de documentación. Nosotros tuvimos la experiencia casi única la semana pasada dónde una unidad salió de Corrientes y acá detectamos que no tenían permiso para circular. Esta unidad pasó por 7 provincias y 14 retenes y recién en Mar del Plata pudimos detectar que no tenían documentación. Esta función nos compromete a tener un transporte seguro”.

– Sucede que tienen poco personal?

– Sí. Estamos faltos de personal. Ayer tuve reunión con delegados y felizmente el lunes trabajaremos casi la totalidad de las personas, Salvo quienes tienen hijos o no pueden. Hemos trabajado mucho aún con falta de personal y vamos a trabajar mucho más.

– Que le pidieron desde el Ministerio de Transporte al momento de ponerlo en el cargo?

– En principio que Mar del Plata tenga mayor presencia en el control de colectivos y cargas. Se pide una fuerte tarea sobre la carga internacional y sobre la carga interna y el transporte de pasajeros. Nos piden compromiso y en eso estamos. Ahora estamos en el armado y después de la pandemia estaremos más activos. La semana que viene nos van a ver en la calle para que todos viajen mucho mas seguros.

REUNIÓN CON EL JEFE DE LA DELEGACION DE LA POLICÍA FEDERAL

Azcona hizo saber que recientemente mantuvo un encuentro con el Comisario Ricardo Martínez jefe Policía Federal “ya que entre las anomalías que detectamos, hubo una unidad no contaba con la reglamentación al día. Quiero aclararles que el decreto reglamentario nuestro, establece que tenemos que darle información a la Federal y hacer la denuncia en los Juzgados Federales”

En tal sentido afirmó que “lo instruimos de nuestra intervención y luego me junté con el Prefecto a cargo de la sede marplatense para hacer un fuerte control en el puerto con las cargas. Es algo que nos están pidiendo fuertemente a nivel ministerial y local”.

Respecto a los camiones extranjeros que llegan tanto al puerto de Mar del Plata, como a la fábrica elaboradora de productos paperos de Balcarce y cómo es el control, remarcó que “La carga internacional cuando ingresa ya tiene el control respectivo . En Mar del Plata, cuando llegan a destino, podemos hacer control de la unidad completa. No tenemos injerencia en lo que se traslada, pero si en el control sanitario y en el descanso de los choferes. En el estado de la unidad. Permisos internacionales que hay que cumplir. Seremos estrictos en tal sentido”.