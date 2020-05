Tener un hobby hoy, es una salvación. 

(Por Diego Marqués) En momentos duros o difíciles, tener un hobby puede llegar a ser el salvavidas que nos mantenga a flote hasta salir de la crisis. Ocupar el tiempo que tenemos ocioso para calificar, investigar, reorganizar, o crear y producir hace que nuestra mente se focalice en un tema específico y la ansiedad y preocupaciones pasen a un segundo o tercer plano, consiguiendo bajar el stress, dormir mejor, relajarse.



Se puede considerar un hobby a la jardinería, o la práctica de un arte marcial. A fines prácticos de este artículo desarrollaremos el hobby denominado coleccionismo, que a su vez, tiene infinidad de variantes. Desde las tradicionales colecciones de estampillas o monedas, pasando por colección de figuritas y muñecos, finalizando con camisetas de fútbol o lápices o lapiceras. Realmente los rubros a coleccionar pueden ser tan únicos, como quien los coleccione.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………Entrevista a: Hernan Javier Galli, 49 años, casado, una hija, empleado administrativo, vive en Lanus, provincia de buenos aires.

Para contactarte con él: [email protected]

¿Cuándo empezaste a coleccionar algo y qué fue?

Me gusta mucho Stephen King y leía siempre sus libros. Ya me había hecho amigo del librero que se llamaba Demián y me dice “¿Leíste cómics alguna vez? Ante mi negativa me dice “Llevate este, si no te gusta, me lo devolvés”. Era la edición N° 1 de “Spawn”, un comic de Todd McFarlane. Desde ese momento coleccioné toda esa colección.

¿Algún familiar tuyo coleccionaba algo? Qué?

No, soy el único “Freaky” en la familia.

¿Cuál es tu colección actual?

“Autos inolvidables” e “Inolvidables de Reparto”. Además de algunos autos más pero por los pecios es imposible continuarla. Además sigo la colección de comics de DC (Detective Comics).

Pero tengo varias colecciones que sigo juntando y en cualquier momento dejo de coleccionar para disfrutar lo que ya tengo. Es que uno cambia de colección a colección vende una porque aparece otra y así… pero no se disfruta nada… me propuse disfrutar lo que tengo, pulir colecciones y ya solo comprar artículos puntuales. No coleccionar todo de cada cosa. Ya no se puede por espacio, por dinero y porque no puedo tener mis colecciones en caja sin exhibir. Disfruto de observar SSA$60 – (unos $600- de ahora) … oferto y enseguida cierran la subasta. Me dije a mi mismo “seguro se arrepintió”…. pero no, fui a buscarla sin tomar dimensión del volumen que podría ocupar y me terminé volviendo en un remis desde Flores con todo el baúl y asiento trasero llenos. Me canse de vender figuritas. El año pasado hablando con un amigo, Pablo, en una feria me dice “Una vez le compré 500 sobres de figuritas a un pibe”… era yo.

¿Cuál es tu pieza más costosa?

El Hot Toy de Marty McFly, unos $400 dolares

¿Te has hecho amigo de otros coleccionistas?

Un montón, es más dos se han transformado con el tiempo en mis mejores amigos. Compartir los mismos intereses hacen que la intimidad se dé más velozmente que con alguien que tal vez no comparta los mismos gustos.

¿Vendiste o has vendido parte de tu colección?

Si, y me arrepentí, como lo de los “Simpsons” que casi lo tenía completo. Llegué a tener el set más caro de esta serie que era el Set de los Simpsons de Jeremías Springfield, era el más caro porque era el último que habían sacado y no había muchos por estos lados. Por una emergencia económica tuve que venderlo. Al momento de entregarlo, le informo al comprado que lo entregaba completo y “con caja”, lo cual lo hacía más valioso, a lo que me responde “igual es para que mi nene juegue”. buaaaaaaa!!! casi salgo corriendo.

¿Cuántas colecciones tenés vigentes?

Mil cosas de Olmedo, Porcel y todos los cómicos nacionales. Comics – Heroclicks (Unas figuras de plástico de unos 4 cm.) -. Muchos Autos – bastante Simpsons que me decidí recuperar y después mucha sueltas, simplemente porque me gustan 1 o2 dife0’

¿Qué opinión tiene tu familia con respecto a tu hobby?

Al principio me decían que era una locura… Y aún me cuestionan por ser un gastadero de dinero quizás. Poe eso ya casi me estoy retirando. Cuando faltó un plato de comida en casa, nos dio de comer. Esas “porquerías” que juntaba”, en los malos momentos, nos salvaron.

N. de R : En futuras notas divulgaremos próximamente otro tipo de hobbys como el ferromodelismo, aeromodelismo y afines.

