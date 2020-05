Mercantiles endurecen las medidas de fuerza ante la falta de respuestas de “Postres Balcarce”

La tradicional firma de alfajores y postres no da respuestas ante el reclamo de los trabajadores que se manifestaron este miércoles por la mañana en las puertas de la fábrica. Darío Zunda, secretario gremial del Síndicato de Empleados de Comercio, aseguró que ven con mucha preocupación la actitud que están teniendo desde la patronal hacía los empleados “es claramente un abierto enfrentamiento con los propios trabajadores de la empresa, cuestión que no vamos a permitir por lo cual se van acrecentar las medidas” recalcó el dirigente mercantil.

Además afirmó que no se descartan medidas de fuerza y si es necesario la toma de la fábrica si sigue el silencio por parte de los representantes de Postres Balcarce.

También agregó que la situación de los trabajadores es una necesidad urgente porque no tienen dinero para darle de comer a sus familias “es una cuestión alimentaria el sueldo, es una vergüenza que no aparezcan y que no den la cara, se aprovechan de la pandemia del coronavirus para desaparecer de la forma que lo han hecho, es vergonzoso”.

En ese sentido, Zunda aseveró que es mentira que la empresa está pagando a los trabajadores con mercadería y que está cuestión tampoco la van aceptar.

Por su parte José García, secretario adjunto del Sindicato de Pasteleros, dijo que desde la CGT y los dos gremios le están pidiendo al intendente Guillermo Montenegro de suma urgencia para que los atienda para que tomen cartas en el asunto ya que el dueño de la firma no aparece.

“Vamos a seguir con la lucha porque son 130 familias sin cobrar sus sueldos” afirmó García.

Pablo Cazorla, trabajador en Postres Balcarce y delegado del Sindicato de Pasteleros, afirmó que es muy angustiante la situación que están viviendo con sus compañeros “no tenemos respuesta ni comunicación con los representantes de la empresa, no hay una propuesta de trabajo y hace dos meses que no cobramos nuestro sueldo, no sabemos como vamos a llegar a fin de mes”.

Celeste Iglesias, trabajadora en el área de ventas y delegada del Síndicato de Empleados de Comercio, dijo por su parte que la empresa sigue trabajando por la venta online “lo más angustiante es que no hemos cobrado los salarios de marzo que trabajamos 20 días, las familias ya no tenemos como sustentar el gasto básico que es la alimentación de nuestra familia”