La Cortede Justicia bonaerense suspendió las nuevas prisiones domiciliarias de presos por coronavirus

La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró este martes admisible el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Penal de la provincia, Carlos Altuve, y suspendió provisionalmente el otorgamiento de nuevas prisiones domiciliarias a los detenidos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.

En una resolución el máximo tribunal aceptó tratar el recurso que presentó ayer Altuve para que se revoque el habeas corpus colectivo que habilita otorgar las prisiones domiciliarias, admitido por el juez de la Cámara de Casación bonaerense Víctor Violini en abril último.

En la resolución, firmada digitalmente por los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari, se dispuso declarar “procedente” la queja deducida por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y conceder el recurso de inaplicabilidad articulado.

Asimismo, la Suprema Corte declaró que la resolución “suspende los efectos” de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada.

Estableció además que previo al dictado de la sentencia de fondo se debe requerir por oficio al Tribunal de Casación Penal “la inmediata remisión del expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia”.

La Corte además ordenó, que una vez recibidas las actuaciones, el procurador general, Julio Conte Grand, tendrá que emitir un dictamen “en un término de 24 horas” tras lo cual el defensor general, Mario Coriolano, tendrá que hacer su propio dictamen “también de un plazo de 24 horas”.

Fuentes de la Suprema Corte precisaron que “se busca resolver la cuestión de fondo con la mayor celeridad” posible, por lo cual se dispuso “la abreviación de los plazos para el dictado de la decisión de mérito”.

Altuve recurrió a la queja, luego que el Tribunal de Casación le rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini, quien el 17 de abril hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.

En ese fallo, Violini dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.

Altuve se mostró “conforme” con la decisión adoptada por la Corte y aseguró que espera que a partir de la sentencia de fondo “se puedan reveer algunos de los beneficios otorgados”.

“Me alegra la noticia y evidentemente si ha tomado esta decisión la Corte es que va a entrar a tratar el fondo de la cuestión que es lo que realmente interesa no solamente al Ministerio Público Fiscal sino a toda la comunidad”, precisó en declaraciones a TN.

El fiscal explicó que en su planteo ayer solicitó “una medida cautelar” y que “lo que hace esa medida es suspender la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal de Casación”.

Altuve aclaró que lo que se suspende a partir de hoy es “lo que está en trámite”, pero que las morigeraciones o prisiones domiciliarias que ya fueron dispuestas por los jueces bonaerense a los que le llegó la orden del Tribunal de Casación, “siguen vigentes hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión por parte de la Corte”.

Afirmó que “de acuerdo al resultado del fallo de la Corte, quienes se habían opuesto a ese tipo de medida lo harán nuevamente y los jueces reverán la posición que habían tomado”, aunque aclaró que esto es hacer “futurología”, ya que no se conoce cómo va a fallar el máximo tribunal provincial.

También aclaró que “hay diferentes casos a tratar” porque “debe haber jueces que cumplieron a rajatabla la resolución de Casación y otros que lo han hecho en su convencimiento o porque correspondía”.

“Porque no confundamos. Tal vez no todos los arrestos domiciliarios que fueron concedidos debo sospechar que están mal concedidos. Lo que sí supongo es que en cada caso particular después los jueces podrán rever lo que han resuelto a partir de lo que diga la Corte”, concluyó.