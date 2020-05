Ariel Ciano solicitó resguardar el tratamiento de los residuos biopatogénicos

Las medidas de prevención contra el COVID19 son hasta el momento la única vacuna que se conoce contra la pandemia que tiene al mundo en vilo. Es por eso, que más allá de la cuarentena que actualmente se aplica en la Argentina, existen otras medidas más específicas para evitar posibles contagios. “El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con protocolos para este tipo de situaciones, y remarca el cuidado en el tratamiento de los residuos biopatogénicos, que son sencillamente todo aquel material que es manipulado por los profesionales al momento de hacer un test”, señaló el concejal Ariel Ciano quien le solicitó al ejecutivo local que se cumplan estas medidas. El proyecto del concejal del Frente Renovador ya fue aprobado y tiende a remarcar la importancia de todos los cuidados en especial el de los residuos médicos, tanto en el ámbito público como privado. “Por todo lo realizado desde la nación, la provincia y el municipio hoy podemos decir que en la pelea contra el corona virus, Mar del Plata es una ciudad privilegiada si se tiene en cuenta la realidad de otras provincias, pero es ahora cuando resulta aún más clave sostener estos números no solo para seguir aplanando la curva, sino también para no contar con nuevos casos positivos“, agregó Ciano. El pedido del concejal se centra en que el ejecutivo local informe cómo se ha puesto en marcha el procedimiento para la gestión de residuos biopatogénicos en los Centro Covid 19 y lugares de atención durante este tiempo que lleva la cuarentena, tal lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.”Si bien es cierto que al momento no se registran contagios a partir de los residuos biopatogénicos, de acuerdo a lo observado por otros virus respiratorios, estos podrían suponer un riesgo para quienes entren en contacto directo con ellos”, dijo el referente massista en la ciudad, y remarcó que “un manejo incorrecto de tal volumen de productos puede llegar a ocasionar un efecto de rebote, tanto en la salud de las personas como al medio ambiente”. Vale mencionar que el procedimiento dictado por el Ministerio de Salud de la Nación establece que el tratamiento de los residuos podrá realizarse mediante autoclavado, inactivación química o incineración, dada las características del virus. Además, los Centro COVID deben contar con transportista y operador de residuos biopatogénicos habilitado por la autoridad competente.

Entre los considerandos, el proyecto subraya también que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente manifestó que los gobiernos deberán comprender como un servicio público urgente y básico la gestión de los residuos médicos, peligrosos y domésticos durante la actual pandemia.