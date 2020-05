La UOCRA en alerta y movilización…”Saldremos a la calle a despertar a los dirigentes nacionales”

Cumplidos ya más de 45 días de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional y luego de una reunión mantenida con autoridades del Ejecutivo local a los efectos de bregar por la apertura de la actividad, César Trujillo, Secretario General de la UOCRA, dialogó con “el Retrato…” y expresó que el intendente solicitó al gobierno nacional la apertura de la actividad. “Si no se soluciona vamos a salir a la calle para despertar a los dirigentes nacionales, porque la situación no se aguanta más y en Mar del Plata tocamos techo”, remarcó.

“El viernes pasado nos reunimos con los empresarios y trabajadores a los efectos de ver cómo se va a seguir. Justo ese día el intendente mandó la autorización para la habilitación de regular la industria de la construcción en Mar del Plata”, sostuvo el referente de la UOCRA.

En tal sentido, comentó que Guillermo Montenegro los citó para mantener una reunión este lunes en la comuna, en la cual los puso en conocimiento de los pasos realizados como así también de que la documentación ya fue recibida por el Ejecutivo Nacional, que se encargará de tomar la decisión al respecto. “Estará en estudio decidir si se habilita Mar del Plata, aunque ciudades como Villa Gesel, Pinamar o el Partido de la Costa ya fueron habilitadas”, aclaró.

“Se pone mucho hincapié en el tema de los traslados de la gente hacia el trabajo, pero nosotros les garantizamos que con eso no hay problema porque no tomamos ni tren ni subte. Podemos ir en bicicleta, moto o auto y llegar a un acuerdo con los trabajadores para que no tomen colectivos”, explicó a la vez que reparó en que el Ministro de Salud no ve a la actividad de la construcción como un peligro para la propagación del virus.

Además, Trujillo aseguró que “los trabajadores no están cobrando, porque no reciben ningún beneficio de parte del estado y al 70% de las empresas marplatenses les negaron el préstamo para pagar sueldos” y agregó que percibe una situación complicada para lo sucesivo.

“Si escuchas a los empresarios tienen razón y si escuchas a los trabajadores también la tienen, porque por un lado no les dan nada por estar blanqueados y por otro a los que están en negro les dan 10 mil pesos, bolsones de alimentos o la tarjeta para adquirir los mismos. A nosotros nos tienen afuera de todos estos beneficios”, manifestó.

Por último, el referente de la UOCRA señaló que, en función de ello, se encuentran en Estado de alerta y Movilización, a la espera de lo que se resuelva sobre la actividad en Mar del Plata a nivel nacional. “Vamos a esperar unos días para ver si el trámite del intendente municipal tiene frutos favorables a los efectos de poder liberar la industria en la ciudad”, subrayó.

“Si no se soluciona vamos a salir a la calle para despertar a los dirigentes nacionales, porque la situación no se aguanta más. En Mar del Plata tocamos techo ya, la autoridad máxima es el intendente y ya no puede resolverlo él. Los empresarios están al borde del precipicio y estamos muy mal”, concluyó.

(Foto Archivo)