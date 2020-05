Comerciantes de la calle San Juan no aguantan más…Se movilizarán pidiendo por la apertura de sus locales

Ante la difícil situación económica que se encuentran atravesando muchos sectores de la actividad productiva producto de las medidas preventivas dispuestas a nivel nacional para evitar la propagación del COVID-19, comerciantes de la calle San Juan de la ciudad se concentrarán este miércoles a la 11 en las puerta de la terminal Ferroautomotora de Mar del Plata a los efectos de pedir por la apertura de sus locales y la vuelta a la actividad con horario reducido y adoptando los recaudos pertinentes.

Mariángeles Cuello es fabricante y dueña de la reconocida tienda de venta de indumentaria masculina “Bobio talles especiales”, ubicada en calle San Juan 2146 de la ciudad. En dialogó con “el Retrato…” se refirió a la situación que se encuentra atravesando el sector y a la necesidad que tienen de volver a abrir sus puertas al público, después de haber atravesado las tres etapas de la cuarentena dispuesta a nivel nacional.

“Hace unos días atrás envié una carta al intendente a los efectos de solicitarle la apertura de los comercios. Dijeron que se la iban a hacer llegar, pero nunca contestaron. También me contacté con referentes de la UCIP para ver cuál era el motivo de por qué no se podía abrir”, disparó la comerciante de la calle San Juan.

En tal sentido, expresó: “Dado que en la actualidad solo existe un caso en recuperación en la ciudad y que hace varios días que no tenemos infectados, adoptando todas las medidas sanitarias, entendemos que podríamos estar abriendo los comercios nuevamente”.

“Ya pasamos 45 días de tener las puertas cerradas. Al principio todos acatamos y respetamos lo que propusieron, porque nos parecía lo correcto”, indicó la comerciante a la vez que aclaró que, si bien también cuenta con una sucursal de su tienda en Zona Norte de Buenos Aires es consciente y entiende que en dicho lugar no va a poder abrir en el corto plazo. En función de ello, reparó: “En Mar del Plata no veo por qué no podemos abrir”.

Asimismo, detalló que mantuvo comunicación con algunas autoridades locales, pero que no tuvo respuesta alguna a sus reclamos. “Muchos lugares que tienen 700 mil habitantes ya tienen los comercios abiertos y acá esto es insostenible. Hay locales que están cerrando definitivamente, porque no pueden llegar a acuerdos con la gente de los alquileres o no pueden aguantar la situación”, aseguró.

“Montenegro pidió la apertura de exportadores y fábricas textiles, pero no dio la opción de comercios. Por eso, pretendemos que se nos dé la posibilidad de poder abrir las puertas”, apuntó y añadió que “el intendente se piensa que con la venta online se puede subsistir y no es real. A veces esto representa entre 100 y 300 pesos por día. Es imposible sostenerse así en el tiempo”.

Por otra parte, cuestionó que muchas cadenas de supermercados incluso venden artículos que no son de primera necesidad. “Hay grandes supermercados como Carrefour que venden juguetes o ropa, lo cual es una manera desleal de venta respecto al resto que estamos cerrados”, comentó.

“Si no se reactivan las ventas tampoco tenemos mercaderías. No es que hoy abrimos y mañana ya vienen los clientes a comprarnos. Va a llevar todo un proceso, pero cuánto más se tarde en abrir las puertas más tarde vamos a poder reactivarnos”, sostuvo la comerciante de la calle San Juan.

Mariángeles Cuello hizo hincapié en que Mar del Plata es la ciudad con mayor desocupación del país. “Hoy por hoy hay un montón de gente que está cerrando los comercios y se está quedando sin trabajo como así también un montón de empleados que no están cobrando”, señaló a la vez que remarcó que en función de ello comprende la situación desde el punto de vista de la salud, pero “hoy está controlado y hay que salir de la cuarentena de a poco como muchos otros países que tienen un montón de contagiados y fallecimientos. Hay que arrancar la vida cotidiana de a poco con todos los cuidados que pida el municipio”.

Por último, en relación a la concentración que llevarán adelante este miércoles en el playón de la terminal Ferroautomotora de la ciudad, detalló que de la misma participarán todos los comerciantes de la calle San Juan de Mar del Plata, aunque se invitó a otros centros comerciales a los efectos que se sumen a la medida. “Estamos en condiciones de poder abrir con un horario reducido y adoptando todas las medidas de seguridad que el Municipio estime pertinentes”, subrayó.

