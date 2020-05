Cumpleañeros, pintores y cocineros surgen con la bendita cuarentena

Los cumpleaños en cuarentena tienen un sabor distinto. También están los que se animan a pintar vehículos y casas, mas los que le entran a la cocina. En fin, retratos cotidianos para pasar lo mejor posible este tiempo de encierro.

Esta es la razón por la que hoy continuemos publicando imágenes normales, simples y sencillas, pero cada una con vida propia. Retratos alejados de las urgencias cotidianas y que nos hacen disfrutar de presente, que sin dejar de ser angustioso, y nos vuelve a ubicar del lado, fundamentalmente, humano.

Es por eso que aprovechamos la oportunidad para invitarte a que nos acerques tu foto vía email ([email protected]) o bien por whatsapp al 223 5939993/ 223 5939996 con tus datos y la subiremos a nuestro Portal. FAMILIA LEPROSA. Martin Aiello festejó su cumpleaños rodeado del cariño de sus tres hijos (Lorenzo, Antonio y Tata) y su amada esposa, María Laura, quienes le cantaron el feliz cumple y rezaron por la vuelta de Ignacion Scocco para ver si consiguen un poco de gol perdido.

TANGUEROS. Jorge Guzmán y Stella Pernía despuntando el vicio de la canción y tango de por medio tratan de pasarla lo mejor posible. A pesar de la cuarentena sigue colaborando diariamente con los balcarceños que necesitan de la colaboración de la ONG para continuar subsitiendo.

PINTORA. La colega Myriam Astaita, por un rato dejó el móvil televisivo y puso manos a la obra y brocha de por medio cambió de color varios sectores de la casa. Todo, bajo la atenta dirección de Gustavo Heit, quien controla que haga las cosas bien. Una cuarentena pictórica.

FOTÓGRAFA. Maria del Carmen Medina , convertida en fotógrafa de familia en cuarentena, nos acercó este retrato de quienes despuntan el vicio con las barajas.Rodrigo, Jael, Leo y Giuli y Roberto en un partido para alquilar balcones. En sus ratos de sol pintaron el jeep y también se hicieron tiempo para saborear unas pizzas, acompañadas por una cervezas .

TARTERO. El balcarceño Eduardo Nespral, radicado en Comodoro Rivadavia por un rato se olvidó de su función de motorista pesquero y se animó a cocinar una tarta de zapallitos.

FIESTA EN CASA. El Dj marplatense Tomás Aquino le pone onda a esta cuarentena transmitiendo desde su balcón por streaming para sus amigos. Los vecinos disfrutan de la música en sus hogares. No hay excusas para no divertirse en épocas de encierro, no? Que suerte la del barrio!

MOMENTO INTELECTUAL. Como buena balcarceña, Belen Garcia Busti disfruta de unos ricos mates en su casa y de esta manera hace más ameno el estudio. En épocas de cuarentena la joven aprovecha para tomar clases virtuales de inglés y así, poder mantenerse siempre activa. Aprobará?

GRAN PROFESIONAL. La reconocida kinesióloga, Verónica Méndez, toma todas las precauciones para poder seguir asistiendo en épocas de cuarentena a los pacientes que la requieren en sus domicilios. La balcarceña crece constantemente en su profesión y no descansa ni en el día del trabajador. Siempre predispuesta a atender a quien la necesita. Woody y Buzz Lightyear la acompañan en sus ratos de relax. Un aplauso para Verónica!