Trump anunció la autorización del Remdesivir como medicamento contra el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país autorizó el uso del medicamento Remdesivir para pacientes con coronavirus, en alusión al antiviral creado para combair el ébola y que acorta la recuperación de las personas que están en la última etapa de la enfermedad.

“Me complace informar que Gilead (el laboratorio que lo fabrica) obtuvo una autorización urgente de la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) para usar Remdesivir“, dijo este viernes Trump en la Casa Blanca.

El jefe de la FDA, Stephen Hahn, aseguró que el antiviral estará disponible para todos los pacientes con la Covid-19 ingresados en hospitales estadounidenses.

El infectólogo argentino Tomás Orduna que “hay un trabajo que habla bien y otro que habla mal sobre el Remdesivir”, a la vez que señaló que “lo concreto es que hay un acortamiento del período de recuperación de la enfermedad, de 15 días contra 11″.

“No parece haber habido un significativa mejora respecto a la evolución clínica de los pacientes, sí tiene una acción que no es la panacea ni mucho menos”, refirió el jefe de Infectología del Hospital Muñiz e integrante del Consejo Asesor del presidente Alberto Fernández sobre este tema.

Precisó que “hay otros estudios que se realizan con cloraquina, hidroxiloraquina, estudios biológicos. Con el Remdesivir, un estudio de Estados Unidos lo subió y otro de China lo bajó”.

Orduna aseguró que Estados Unidos lo aprobó “por el acortamiento de la enfermedad y no por la evolución clínica del paciente”

La FDA aprobó el uso de emergencia de este tratamiento experimental, después de que algunos pacientes tratados con Remdesivir tuvieran una recuperación más rápida tras contagiarse con el coronavirus, según la agencia DPA

Tras la autorización, el CEO de la compañía Gilead Sciences, Daniel O’Day, trabaja para expandir su capacidad de producir el medicamento.

O’Day cree que podría tener millones de tratamientos disponibles para fin de año, ya que su capacidad de producción pasó de 5.000 a 100.000.

“Tomamos la decisión de ampliar la capacidad antes de saber que iba a ser eficaz”, dijo el CEO.

O’Day aclaró que el medicamento actualmente es para pacientes con coronavirus que están “graves” y hospitalizados. Pero los científicos de la compañía están explorando si podría ayudar a los pacientes en las primeras etapas de la enfermedad.

Los comentarios del CEO se conocieron después de que Anthony Fauci, jefe de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijera que el medicamento tiene un beneficio comprobado en el tratamiento del virus.

Fauci destacó que en un gran estudio de más de un millar de personas de diferentes partes del mundo, los pacientes recibieron el medicamento o un placebo.

Agregó que el grupo de estudio de Remdesivir pudo ser dado de alta del hospital dentro de los 11 días, en promedio, en comparación con los 15 días en el grupo placebo, según consigna un despacho de la agencia ANSA.

Si bien existe un estudio que demuestra la eficacia de este antiviral, estudios científicos chinos minimizaron sus posibilidades.

La empresa que lo fabrica lo describe como un “análogo nucleotídico con actividad antiviral de amplio espectro” y es experimental porque no ha sido aprobado para ningún uso por ningún país del mundo.

Además del ébola, el Remdesivir fue usado contra el MERS y el SARS, que también son coronavirus y que producen enfermedades respiratorias similares a la Covid-19.

Aunque tuvo poco éxito contra el ébola, varios estudios en animales han demostrado que podría ayudar a prevenir y tratar los coronavirus.

“El Remdesivir ha demostrado actividad in vitro e in vivo en modelos animales contra los patógenos virales del MERS y el SARS y eso indica que el remdesivir podría tener potencial contra la covid-19“, explicó Gilead Sciences.

La OMS avaló esta posición en febrero pasado y aseguró que mostraba potencial contra la Covid-19.