La música, el mate y la atención ineludible para soportar la cuarentena son lo “retratos” de hoy

La cuarentena sigue y cada uno trata de pasarla lo mejor posible y prepararse para el día de mañana. Todos tienen fe que esto pasará y con el tiempo será un amargo recuerdo. Hoy le ponen ganas y fuerza para salir adelante.

Esta es la razón por la que hoy continuemos publicando imágenes normales, simples y sencillas, pero cada una con vida propia. Retratos alejados de las urgencias cotidianas y que nos hacen disfrutar de presente, que sin dejar de ser angustioso, y nos vuelve a ubicar del lado, fundamentalmente, humano.

Es por eso que aprovechamos la oportunidad para invitarte a que nos acerques tu foto vía email ([email protected]) o bien por whatsapp al 223 5939993/ 223 5939996 con tus datos y la subiremos a nuestro Portal.

FIESTA EN CASA. El Dj marplatense Tomás Aquino le pone onda a esta cuarentena transmitiendo desde su balcón por streaming para sus amigos. Los vecinos disfrutan de la música en sus hogares. No hay excusas para no divertirse en épocas de encierro, no? Que suerte la del barrio!

MOMENTO INTELECTUAL. Como buena balcarceña, Belen Garcia Busti disfruta de unos ricos mates en su casa y de esta manera hace más ameno el estudio. En épocas de cuarentena la joven aprovecha para tomar clases virtuales de inglés y así, poder mantenerse siempre activa. Aprobará?

GRAN PROFESIONAL. La reconocida kinesióloga, Verónica Méndez, toma todas las precauciones para poder seguir asistiendo en épocas de cuarentena a los pacientes que la requieren en sus domicilios. La balcarceña crece constantemente en su profesión y no descansa ni en el día del trabajador. Siempre predispuesta a atender a quien la necesita. Woody y Buzz Lightyear la acompañan en sus ratos de relax. Un aplauso para Verónica!

CASI MEDIO SIGLO. Lucas De Roni celebró sus jóvenes 49 y como no podía ser de otra manera, saboreando un Postre El Original, que es su gran debilidad. La cuarentena lo salvó del tradicional asado cumpleañero y su amada esposa Laura junto a Lola y Lis le cantaron el Feliz Cumpleaños!, para luego endulzarse a mas no poder… Chau régimen !!!

9 AÑITOS. Juanita festejó su cumpleaños junto a sus papás, Sebastian Latorre y Angela GarcÍa. La cuarentena no opacó los festejos ni la demostración de cariños de todas sus amigas y familia, que la homenajearon con carteles, un emotivo video, un rico asado y una increíble torta (de la que quedó poco y nada…) para cantarle el cumpleaños feliz.

AMIGO FIEL. Leandro Barberón pasando sus tardes en cuarentena con su fiel amigo Tinto en la ciudad de Balcarce. Sin duda un compañero único como hay pocos. ¡ A disfrutarlo!

COCINERA EN ACCIÓN. La pequeña Justina Regidor cocinó unos pancitos como tarea de jardín. La cuarenta la convirtió en toda una ama de casa y mamá chocha porque así la pequeña se mantiene entretenida. Se animarán a comerlos?

SALUDABLE. Yanina Luengo arranca todas sus mañanas con un desayuno muy saludable. La balcarceña complementa su entrenamiento diario con una buena alimentación. Será que no quiere perder su figura o en la noche vienen todos los permitidos juntos? Será tan así…?