Juan Navarro, trabajador sexual: “El hambre no es una opción”

¿Cómo enfrentan la pandemia las trabajadoras y trabajadores sexuales de la ciudad de Mar del Plata? El trabajo sexual implica cercanía y presencia. No vale, en ese caso, ni la distancia social y obligatoria, ni las indicaciones propuestas por el gobierno. En esta nota, Juan Martin Navarro cuenta la realidad que atraviesan y cómo, pese a la pandemia, tratan de ayudarse entre todos.

La calidad de vida de muchas de estas y estos trabajadores se desplomó de un día para el otro. Son los costos que pagan los trabajadores de la economía informal, en una ciudad como Mar del Plata, cuyos índices de desocupación vienen preocupando de manera constante hace años.

Si bien el Presidente aclaró que no habría desalojos por 180 días, estaba hablando de la economía formal, donde los contratos de alquiler se sellan ante escribano y se estipulan las condiciones de ambas partes. Hay mundos donde eso no sucede. Mundos que se arman en la marginalidad. Viviendas precarias, dueños de hoteles o pensiones que no esperan, persecución y hostigamiento ante dos o tres días de atraso en los pagos. Es la vida de la informalidad.

“Soy trabador sexual”, dice Juan, y se explaya: “La gente no para de escribir. Porque la mayor parte del trabajo sexual no se hace en la calle. Eso es una minoría. La mayor parte trabajamos en nuestros departamentos. A mí me acaban de escribir dos personas mientras hablaba con ustedes. Y en lo que va de la semana me escribieron seis, siete, ocho. La gente no toma conciencia. Yo soy población de riesgo. Soy insulino dependiente. Pero 45 días sin ingresos es mucho tiempo. Hay algunas compañeras que no han podido dejar de trabajar por la necesidad. En este marco, las mujeres trans son las más afectadas por la exclusión a las que han sido sometidas históricamente. Y las mujeres también, porque tienen que mantener a sus familias. Lo que hay mayor demanda es la chica trans muy linda o el varón muy lindo, que laburan por video llamadas con monto. Algunas de ellas nos ayudan a comprar los kits de comida”.

El Gobierno Nacional en uno de sus reportes diarios, recomendó el sexo virtual durante la cuarentena. Esto significa que las prácticas sexuales se realicen a través de video llamadas para evitar la transmisión del virus: “Hay algunas que son una minoría muy selecta los que trabajan vía online. El resto está pasando por una situación desesperante. La mayoría de los y las trabajadores sexuales nacen de los barrios populares, de la economía informal. Las compañeras que trabajan en departamentos privados ofrecen venta de fotos, shows eróticos, video llamadas, entre otras actividades”.

Luego afirma: “Imagínate que tenemos que llevarle comida a compañeras que en su vida diaria apenas se sostienen y están pidiendo comida. Estamos preocupados con eso. Y si bien la mayor parte dejó de trabajar, lamentablemente un grupo no ha dejado. El hambre no es una opción.”

Las trabajadoras sexuales no pueden salir a trabajar. Por ende no tienen para comer, por eso se está brindando una asistencia alimentaria desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas), que agrupa a les trabadores sexuales organiza dentro de la CTA en pos de su derechos laborales.

Se entregaron cuatro mil kits alimentarios, con productos de higiene, medicina y se ha solucionado el desalojo compulsivo que han sufrido algunas compañeras. ANMAR está presente en diez provincias además de Mar del Plata. “En la ciudad, llevamos una entrega de 43 kits alimentarios con fondos propios de las donaciones que recibió AMMAR. Estamos a la espera de otro Kit alimentario que nos daría el ministerio de desarrollo de social. Estamos trabajando con compañeras para la distribución y recaudar gastos de quienes los necesitan. En Mar del Plata compañeras que trabajan vía video llamada o sexting ”sexo virtual” colaboran con dinero para la compra de Kits alimentarios”.

Los sentimientos y emociones encontrados con los que miles de argentinos se toparon de la noche a la mañana debido a la pandemia, son muchos. Pero la angustia e incertidumbre es aún mayor para los miles de trabajadores y trabajadoras cuyo único ingreso se vio ausente en un abrir y cerrar de ojos.

Juan, recalcó que “el hambre no puede esperar y para las pobres, las trabajadoras sexuales de los barrios más populares es una cuestión de salud garantizarle la comida. A veces lo económico es lo que nos permite poder mejorar nuestra calidad de vida y acceder a una mejora social”.