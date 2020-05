Argentina: Fallecieron otras 7 personas y ascienden a 225 las víctimas fatales y 4.532 los infectados

Un total de siete personas murieron y otras 105 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina.El Ministerio de Salud informó que hasta el momento suman 225 las víctimas fatales y 4.532 los infectados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que fallecieron 5 personas, cuatro de ellas mujeres, dos de 77 y 82 años que residían en la provincia de Buenos Aires; y otras dos de 79 y 74 años de la ciudad de Buenos Aires.

También murió

A estas víctimas mortales de la pandemia se suman otras dos reportadas en el parte matutino de la cartera sanitaria.

El gobierno nacional, en tanto, anunció que durante el fin de semana realizará una nueva entrega y distribución de 275 nuevos respiradores entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, llegando de esta forma a los 1.011 aparatos desde el inicio de la pandemia.

También reportó que se entregarán “insumos de protección personal y tests de coronavirus”.

Por otra parte, el infectólogo Daniel Stecher señaló que a la fiebre, tos, dolor de garganta y falta de olfato y gusto que contempla la lista de síntomas de casos sospechoso de Covid-19, la bibliografía científica fue incorporando otras manifestaciones neurológicas, cardiovasculares y cutáneas, lo que para los especialistas configura “un proceso lógico en una enfermedad que sólo conocemos hace cuatro meses”.

“Hace sólo cuatro meses que conocemos el virus, es un tiempo ínfimo para saber el comportamiento de una enfermedad. No obstante en este tiempo se publicaron alrededor de 7.500 artículos científicos en publicaciones reconocidas, un número con pocos antecedentes en la medicina”, describió Stecher, jefe de la división de Infectología del Hospital de Clínicas.

El gobierno porteño, por su parte, anunció que desde el lunes próximo será obligatorio el uso de tapabocas en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Extender el uso del tapabocas. Se debe a que dos de cada tres personas no presentan síntomas o tienen síntomas leves y el tapabocas disminuye la posibilidad de contagio”, explicaron a través de un comunicado de prensa emitido a primera hora de esta tarde.

La OMS, en tanto, reiteró que la correcta higiene de las manos es fundamental a la hora de evitar enfermedades y salvar vidas, “de ahí que ante la pandemia por coronavirus la celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos el 5 de mayo cobra este año una relevancia mayor”.

Con la simple práctica de lavarse las manos, no solo prevenimos enfermarnos, sino que somos solidarios hacia las personas que son más vulnerables de contraer enfermedades: niños, ancianos, personas con enfermedades crónica.

La organización ratificó además que el coronavirus “sigue siendo una emergencia sanitaria a nivel internacional”, que fue declarada como pandemia durante el mes de marzo pasado.

Por otra parte, fuentes de la Cancilleria argentina dijeron que durante el fin de semana dos vuelos traerán de regreso al país a casi 400 argentinos que se encontraban varados en el exterior como consecuencia de las restricciones impuestas para mitigar la propagación de coronavirus.

Uno de los servicios, prestado por la compañía Air France, arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza hoy a las 12,05 con 170 pasajeros procedente de París y partirá posteriormente de regreso a Francia con extranjeros que se encuentran en Argentina.

Para este sábado a la madrugada están previstos los arribos de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, desde Madrid a las 2,50 y otro de LATAM desde Lima, Perú a las 3,50.

EL PLANO INTERNACIONAL

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país autorizó el uso del medicamento Remdesivir para pacientes con coronavirus, en alusión al antiviral creado para combatir el ébola y que acorta la recuperación de las personas que están en la última etapa de la enfermedad.

“Me complace informar que Gilead (el laboratorio que lo fabrica) obtuvo una autorización urgente de la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) para usar Remdesivir”, dijo Trump en la Casa Blanca.

El jefe de la FDA, Stephen Hahn, aseguró que el antiviral estará disponible para todos los pacientes con la Covid-19 ingresados en hospitales estadounidenses.

El infectólogo argentino Tomás Orduna dijo que “hay un trabajo que habla bien y otro que habla mal sobre el Remdesivir“, a la vez que señaló que “lo concreto es que hay un acortamiento del período de recuperación de la enfermedad, de 15 días contra 11″.