El aislamiento sigue dando resultado en Mar del Plata, en tanto en el resto del país murieron 4 personas

Mientras que en Mar del Plata son 3 las personas en estudio con diagnóstico de IRAG, con solo una en tratamiento la única paciente con Covid-19 que evoluciona favorablemente, en el resto del país cuatro personas murieron y 143 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 218 los decesos y 4.428 los infectados desde el inicio de la pandemia en el país, informó este jueves el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que fallecieron tres hombres, dos de 80 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires y uno de 48 años, en la Ciudad de Buenos Aires.

En su parte matutino informó que murió un hombre de 71 años, también residente en la Ciudad de Buenos Aires.

De los 4.428 casos, 915 (20,7%) son importados, 1.904 (43%) contactos estrechos de casos confirmados, 1.149 (25,9%) casos de circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.

El Ministerio de Salud de la Nación también informó que se hicieron 420 testeos serológicos rápidos en la estación de tren de Once, en ese barrio porteño, y “se detectaron siete casos positivos de personas que cursaron la enfermedad y hoy se encuentran sin el virus”.

Con estos siete , sumaron ocho los positivos, dado que ayer hubo sólo uno en los mismos estudios realizados en la estación ferroviaria de Retiro.

Agregaron que hasta hoy, “se realizaron tres jornadas de toma de muestras” en las que fueron testeadas 1.280 personas.

Un total de 124 casos de coronavirus fueron detectados hasta este jueves en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, donde las villas 31 de Retiro y la 1-11-14 de Flores son las más afectadas, según datos difundidos por el Gobierno porteño.

Fuentes oficiales informaron, a través de un comunicado, que se registraron 124 casos de personas con coronavirus positivo, de los cuales 57 son vecinos de la villa de Retiro y otros 48 de la de Flores.

En tanto, el presidente Alberto Fernandez agradeció por su parte el “esfuerzo” que todos ponen en medio de la pandemia e instó a “seguir trabajando para la gente” resolviéndole los problemas“, al recorrer los hospitales del Bicentenario, de Esteban Echeverría y Néstor Kirchner, de Cañuelas, ambos en la Provincia de Buenos Aires.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández dijo asimismo que “confía” en la nueva titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), María Fernanda Raverta, para “afrontar el enorme trabajo” que la espera en el organismo que tiene una “función clave” en el marco de la pandemia.

A su vez, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que “hay que ir hacia un contagio administrado” de coronavirus y resaltó que “el éxito no es no tener ningún caso, sino lograr que esto sea lo más pausado posible y no explote de golpe”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación brindó información al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, para facilitar el regreso de al menos 6.885 personas varadas fuera de sus provincias debido al aislamiento vigente por el coronavirus, la mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba, según una encuesta que lleva adelante el organismo.

LA PANDEMIA EN EL MUNDO

En el plano global, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, advirtió que una vez que se supere la primera ola de contagios de coronavirus “es esencial prepararse para una segunda o tercera”, en momentos en los que varios países europeos empezaron a flexibilizar las medidas de confinamiento.

Con casi la mitad de los países europeos (21 de 44) relajando las medidas de aislamiento tomadas para frenar la pandemia de Covid-19, Kluge advirtió que la situación en ese continente “sigue siendo grave, y aunque hay una estabilización en la parte occidental la gráfica de nuevos casos se mantiene en ascenso en el este”.

Y el secretario general de la ONU, António Guterres, cuestionó la falta de solidaridad con los países en desarrollo en la respuesta sanitaria y económica a la pandemia y pidió que “la moratoria de la deuda debe ampliarse a todas” esas naciones.

“Nuestra voz ha sido clara al pedir solidaridad, unidad y esperanza“, dijo Guterres, según el sitio de noticias de las Naciones Unidas.

El papa Francisco recordó por su parte a los “muertos anónimos” por coronavirus que han sido enterrados en fosas comunes en distintos lugares del mundo e, insistió en reclamar la “unidad” del continente.

España llega al final de su séptima semana de aislamiento con la pandemia retrocediendo más rápido de lo esperado por los expertos, tras haber registrado 268 muertos en las últimas 24 horas, la cifra más baja en casi seis semanas.

En Italia, el premier Giuseppe Conte defendió en el Congreso la salida gradual de la cuarentena que dispuso a partir del 4 de mayo y advirtió que se corre el riesgo “de un aumento exponencial y descontrolado de los contagios” de coronavirus si se abren todas las restricciones, en medio de críticas de gobernadores y de opositores a su plan de flexibilización del aislamiento.

Con 285 muertes en las últimas 24 horas, 27.967 personas fallecieron por el coronavirus en Italia hasta ahora, con más del 70% en tres regiones del Norte (Lombardía, Piamonte y Emilia-Romaña), mientras que las tres principales regiones del sur (Sicilia, Campania y Calabria) suman menos del 2,5% de los fallecimientos.

Por su parte, el primer ministro ruso, Mijail Mishustin, informó que dejará de ejercer temporalmente sus funciones por haber contraído el coronavirus, mientras que el país superó la barrera de los 100.000 casos confirmados y de las 1.000 muertes por el brote.

En América Latina, Brasil registró 435 muertes por el nuevo coronavirus en un día y alcanzó 5.901 fallecimientos, además de 85.380 casos positivos, con lo que se ubica décimo en el ranking mundial de Covid-19, superando a China, informó el Ministerio de Salud.

En un día, Brasil asumió 7.218 casos con alertas de colapso en las próximas dos semanas en regiones de la ciudad de San Pablo, la ciudad de Río de Janeiro, Fortaleza y Manaos.