Taccone y Mantero le piden al Ejecutivo Municipal informe sobre cuestionado contrato por Testeos

¿El municipio contrató en forma directa test “no homologados” por la ANMAT?

Los concejales Horacio Taccone y Paula Mantero elaboraron un proyecto de comunicación en el que le piden al ejecutivo que informe sobre los contratos realizados con laboratorios privados para la realización de test para detectar casos de COVID19.

Antes las manifestaciones públicas del Colegio de Bioquímicos en las que afirman que “El Colegio de Bioquímicos no avala y desaconseja por peligrosas y por favorecer la difusión de la pandemia, todas las pruebas no validadas por las autoridades competentes (ANMAT, FDA, CDC). De acuerdo a lo aclarado por las autoridades municipales toda prueba que se realice por fuera de la red coordinada por el Instituto Nacional de Epidemiología, no posee valor diagnóstico, y sólo podría servir para realizar una aproximación estimativa, a la situación epidemiológica local” el Bloque de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación para que se aclare la situación.

Taccone señaló que “las declaraciones del Colegio de Bioquímicos nos preocupan, en el marco de la pandemia debemos llevar tranquilidad a la población de que los diagnósticos que van a obtener son confiables, y si se realizan pruebas con reactivos que no están homologados por las autoridades competentes esa confiabilidad se pierde” y agregó “en nuestra ciudad existe una red muy bien organizada de la cual el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) es la institución de referencia, y ya se encuentra en condiciones de realizar el análisis de las muestras para covid-19”.

La iniciativa de Acción Marplatense solicita al ejecutivo que informe acerca de los contratos realizados con laboratorios privados para la realización de tests para detectar personas afectadas por covid-19, cantidad de pruebas realizadas, lugares donde han sido procesadas, con qué metodologías y cuáles fueron los resultados, y la justificación científica de las contrataciones realizadas.