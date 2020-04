Viviam Perrone: “En Mar del Plata ya se han liberaron 49 presos y hay previstos más quedar libres”

En declaraciones a “el Retrato…”, la fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor cuestionó el comportamiento del único miembro de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, quien aceptó durante los últimos días el pedido de más de 2.300 reclusos y firmó su liberación. Entre ellos hay una serie de casos de abuso sexual infantil, en donde los acusados regresaron a sus barrios y volvieron a estar cerca de sus víctimas.

“Todo esto genera muchísima preocupación. Porque solo en la provincia de Buenos Aires, el Juez de la Cámara de Casación Víctor Violini pidió que se liberara a más de dos mil presos. Nosotros al principio pensábamos que era para mujeres embarazadas o las que están con sus hijos. Porque pueden vivir hasta que tienen tres años. Pero cuando vimos que directamente se dijo que hay que hacer una liberación masiva, comenzamos a preocuparnos junto a los Familiares de Víctimas”, expresó la mamá de Kevin Sedano.

El 30 de abril del 2002, la vida de Viviam Perrone cambió de un momento para otro, sin aviso y para siempre, con la contundencia de un golpe irreparable. Cuando volvía de bailar, e intentando huir de una patota que pretendía asaltarlo, su hijo Kevin, de 14 años, fue atropellado por un auto. En el camino, Viviam se encontró con otras madres. Esas madres se unieron en el dolor. En la lucha. Viviam fue la fundadora de la Asociación civil Madres del Dolor. Hoy es parte integrante de la misma.

Desde ahí, continúa su relato: “Estuvimos reunidos ayer en la Cámara de Diputados del Congreso con Sergio Massa y transmitimos nuestra preocupación y pedido de que se hiciera algo. También nos confirmaron que se va a pedir un Jury de enjuiciamiento y que están otorgando estos beneficios sin cumplir con la Ley de Víctimas. La ley establece que primero, antes de dar estos beneficios hay que observar y escuchar a las víctimas. Y no se está haciendo así que ya veremos qué vamos a hacer”.

– Esto nació en Mar del Plata con un Juez, Juan Galarreta, que permitió el ingreso de celulares a las cárceles. Desde ahí dicen que se armaron los primeros motines. ¿Usted cree que es por esto?

– Eso tuvo que ver. Otorgar ese beneficio sirvió para que Carolina Piparo reciba amenazas, desde celulares. Lo primero que hizo el asesino de su hijo fue amenazarla a través del celular. A través de Whatsapp. Si realmente necesitan usar los celulares, en lugar de los teléfonos como se hizo siempre, ¿Por qué darles internet? Tienen Facebook, WhatsApp. ¿No eran para hacer llamadas y estar comunicados con sus familiares?. Esto no comprendemos. No están viendo la seriedad de lo que ocurre. Es lo mismo que ocurre con los que van a recibir los beneficios. No ven a cada caso en particular. Tienen que hacer eso antes de decir que van a liberar a dos mil presos. Antes de cada liberación hay que hacer informe disciplinario para ver su comportamiento en la penitenciaría. Un informe socioambiental. Dónde y con quién van a vivir. Y nos preguntamos quién va a controlar. El Patronato de Liberados dice que no tiene recursos para hacer seguimiento.

– Eso era sabido. Venía pasando…

– En la provincia de Buenos Aires se tiene pensado liberar a dos mil presos. Estamos tratando de comunicarnos con el Procurador. Porque apeló a lo que acordó el juez Violini. Y queremos acompañar esa apelación.

– ¿No teme que el pedido tarde y se los libere?

-Ya se está haciendo. En Mar del Plata ya se han liberaron 49 presos y hay previstos más quedar libres”. El motín del viernes aceleró estos beneficios. Y nosotros, los familiares de víctimas que respetamos a las víctimas, nos cuesta movernos. Fiscalías y tribunales están cerrados. Ellos después de subirse a los techos, al otro día tuvieron una “mesa de diálogo”. No sé qué diálogo se puede generar de tanta violencia. Nosotros en igualdad de derechos vamos muchos pasos atrás.

– En Mar del Plata, entre otros, liberaron a quien asesinó a dos mujeres, y hoy está en prisión domiciliaria. ¿Que se le puede decir a las familias de las víctimas?

– Primero, que si a ellos no se les consultó, tan cual lo exige la Ley, que se comuniquen con nosotros. Porque vamos a pedir un Jury de enjuiciamiento a ese juez y a ver qué opina la familia. Acompañar. Hay que ver si están hacinados en las casas. Cuántos viven. Si pueden vivir ahí. Si no están viviendo con las víctimas. Las víctimas no eligen estar ahí. Ellos sí eligieron. La sociedad les brinda la oportunidad de socializarse pero están saliendo sin saber si pueden vivir en sociedad.

– ¿Están organizando un cacerolazo?

– Me llegó por Whatsapp y no lo organizamos nosotros. Nos cuesta hacernos escuchar porque respetamos la ley y tenemos que estar en nuestras casas. Es muy complicado que nos oigan. No puedo subir al techo de mi casa a quemar un colchón para que las autoridades escuchen mi reclamo.

– ¿Necesitan que el Presidente de la Nación los escuche?

– La verdad que no sé si nos interesa llegar al Presidente de la Nación. Nos interesa llegar a los jueces. Decirles que antes de ponerles la firma a los beneficios que lean los casos. Les pagamos un sueldo para que trabajen. Que lean los casos y si alguna persona que recibe estos beneficios vuelve a reclamar, el responsable va a ser el juez que firmó ese beneficio. Nuestro mensaje es para estos jueces.

