Oscuro panorama: El 90% de las cervecerías artesanales podrían desaparecer si no llega asistencia del Gobierno

Ante la difícil situación económica que se encuentran atravesando muchos sectores productivas, el titular de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata, Leo Ferrari en diálogo con “el Retrato…” habló de la realidad que afecta a unas 2. 500 familias que viven directa e indirectamente de dicha actividad y solicitaron ser incluidos dentro del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (A.T.P). “El 90% no pasa de los 60 días sino tiene algún tipo de asistencia del gobierno”, remarcó.

“Las cervecerías artesanales en argentina crecieron y se desarrollaron comercializando su producto en bares y restaurantes casi exclusivamente, no en mercados o tiendas, porque para vender en ese formato necesitas contar con mucha espalda financiera, ya que los mismos les pagan a las Pymes en 120 días aproximadamente”, explicó el referente de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata a la vez que aclaró que también se requiere de “mucho poder de negociación”.

En tal sentido, Ferrari remarcó que para el sector el acceso a supermercados y a los almacenes de proximidad, a los cuales se llega a través de los distribuidores, estaba “un poco vedado, pero se encontró el nicho en bares y restaurantes”, convertiéndose esto en “el fuerte” de la actividad en todo el país, no solamente en Mar del Plata. “Al estar cerrados los bares y restaurantes desde mediados de marzo y al no haber perspectivas de que vuelvan a abrir sus puertas en el corto ni mediano plazo, nuestra situación es muy complicada”, apuntó.

“Nos parecía irrazonable pedir una flexibilización de la cuarentena cuando los expertos dicen que las actividades en las que hay mucho contacto social están lejos de estar listas para volver, pero se necesitaría ayuda del gobierno para que el sector sobreviva”, resaltó el empresario marplatense a la vez que comentó que los Programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATT) emanados por el Ejecutivo, hasta al momento, han sido aprobados para las actividades no esenciales que no podían operar durante la cuarentena.

En función de ello, Leo Ferrari (FOTO) apuntó que “como la actividad cervecera no estaba vedada y al poder las cervecerías seguir produciendo y comercializando sus productos no está incluida dentro de esos programas de subsidios. Las cervecerías industriales pudieron seguir vendiendo y produciendo en sus canales normales, pero para las artesanales la situación es diferente porque el canal se movió de un día para el otro”.

En ese contexto, el referente de la actividad local detalló a “el Retrato…” que presentaron diferentes pedidos ante el Ministerio de Producción local, de Economía y Trabajo a los efectos de ser incluidos dentro del Programa nacional de Asistencia y Subsidios. “Nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que íbamos a entrar en ese programa, pero lo cierto es que eso no está aprobado”, indicó.

“En Mar del Plata hay 40 cervecerías artesanales habilitadas. La mayoría son pequeñas empresas con menos de 10 de trabajadores, aunque hay algunas como Cheverry, Antares u Ogham que son más relevantes”, resaltó y aclaró que en total son 250 familias las que viven de las fábricas de cerveza artesanal y unas 2 mil 500 si se incluye el empleo indirecto de las mismas, entre ellos los bares.

Rodríguez expresó que “los últimos dos años fueron malos para casi todas las actividades que producimos bienes para el marcado interno. Por eso, nadie venía con mucha espalda y hoy lo primero que va a desaparecer es el empleo: se van a perder muchas fuentes laborales. Después, eventualmente, seguirán los emprendimientos”.

“La mayoría de las cervecerías artesanales no tiene para pagar los sueldos de abril y si esa semana no sale esa asistencia van a empezar a aparecer conflictos, ya que la cadena de pagos se cortó. Los pequeños cerveceros usaron los dos mangos que tenían para pagar los sueldos de marzo y en abril no se qué va a suceder”, indicó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la modalidad de delivery, si se puede implementar en la actividad, respondió que “los bares de cerveza artesanal no están pudiendo sobrevivir con el delivery, porque cuando uno sale a tomar algo con sus amigos lo que más lleva a la decisión es lo que se va a tomar y cuando se pide a domicilio tracciona un poco más la comida” y agregó “se está haciendo igualmente delivery de botellas, latas y botellones, pero realmente no alcanza ni para cubrir los gastos fijos”.

“Nuestra primer bandera es poder entrar en ese programa de subsidios. Después, cuando se vea la luz al final del túnel, deberían implementarse créditos a tasas muy bajas, pero eso ya sería para reconstrucción”, indicó al mismo tiempo que explicó: “No necesitamos créditos para pagar los sueldos, porque no se van a poder los créditos. En este momento se requieren subsidios para que la gente no pierda el empleo”.

Además, señaló que “en último lugar, cuando se empiece a ver la orilla, habrá que llevar una propuesta a nivel local para la salida” y consideró que “hoy sería irresponsable ir a hablar con el intendente a los efectos de llevarle una propuesta de apertura de los bares, porque no estarían dadas las condiciones, conforme a lo que dicen los expertos”.

Por otra parte, Rodríguez hizo hincapié en que en los últimos días llevaron adelante una encuesta interna, la cual fue respondida para la totalidad de empresas cerveceras marplatenses. “El 90% de los encuestados dice que no pasa de los 60 días sino tiene algún tipo de asistencia del gobierno”, concluyó el titular de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”