Odontóloga marplatense varada en España desde hace 60 días, viviendo como puede y sin saber cuándo podrá regresar

Ante el cierre de fronteras dispuesto por el gobierno nacional como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19, la marplatense Daniela Cavalli en dialogo con “el Retrato…” dio a conocer la situación que se encuentra atravesando al estar varada desde hace más de dos meses en España, sin recibir ningún tipo de asistencia o ayuda por parte de las autoridades argentinas. “Es triste que las entidades que deberían respaldarnos te den la espalda”, expresó.

La odontóloga Daniela Cavalli viajó a España a fines de febrero con intenciones de capacitarse en su profesión, ya que tenía programada la asistencia a un congreso y una serie de cursos que se iban a desarrollar en ese país. Luego se desató la epidemia del COVID-19 y la misma quedó a varada en Madrid.

Hace unas semanas la marplatense se debió trasladar a la localidad de Málaga y en los próximos días probablemente tenga que mudarse a Valencia, ya que cuenta con familiares de amigos en común que le brindarian alojamiento en dicha ciudad. “He tenido la suerte hasta el momento de encontrar siempre dónde pasar la noche y hasta ahora no me tocó pasar por la situación de quedarme completamente a la deriva. Solo una noche me tocó estar dando vueltas con la valija hasta las 12 y pico hasta que localice a una conocida, amiga de un amigo, que me abrió las puertas de su casa”, recordó.

“Uno está permanentemente mutando de lugar, ya que no hay un límite claro de hasta cuando se extiende esto”, señaló la marplatense al mismo tiempo que destacó el gesto que tuvieron muchas personas de brindarle alojamiento en sus hogares, pese a no conocerla y solo tener referencias de la misma por amigos o familiares en común. “Uno no puede programar, porque hay una cuestión infinita. El hecho que cualquier fecha se fije en adelante se termina cayendo hace que permanecer en un sitio por determinada cantidad de tiempo hace sentir a uno el abuso de quienes les han abierto las puertas”, sostuvo.

En tal sentido, comentó que le cancelaron el aéreo con vuelta al país en tres oportunidades. “Me cancelaron un vuelo en los últimos días. Por eso, escribí y expuse una carta de la situación que estaba viviendo. Ya tengo dos tickets sacados. El primer de ellos que fue con el que vine a España, el cual se canceló y no hubo respuestas ni voucher ni devolución de dinero ni nada”, comentó.

“Con mucho esfuerzo mis padres me ayudaron a comprar un segundo aéreo, ya que habían dicho que Aerolíneas Argentinas iba a ser la única empresa autorizada a entrar y repatriar a los argentinos al país. La fecha de viaje que nos permitía comprar era del 13 de abril, pero luego fue cancelado también”, agregó.

Por otra parte, cuestionó que incluso desde el Gobierno les siguen cobrando a los argentinos varados en el exterior el impuesto del 30% de las compras que hagan con sus tarjetas de créditos. “Es frustrante, porque uno no es que sale de compras. En España está todo absolutamente cerrado y hace 2 meses que estamos en completo confinamiento. Por lo que, cuando uno usa la tarjeta en este caso va a ser para comprar alimentos o ir a la farmacia”, consideró y agregó que “se sostiene un impuesto castigo como si uno fuera un pudiente: es lo más bajo y desconsiderado que hay”.

Por último, la profesional marplatense que cuenta con un consultorio propio en la ciudad y que incluso trabaja en paralelo para otras tres clínicas más como ortodontista resaltó que esta situación la atraviesa haciendo uso de los ahorros que tenía con ella. “Es una locura total que expone algo que ya sabíamos de hace mucho: un sistema que está en completa defunción. Vienen frustraciones de muchos ámbitos, todos en paralelo y se hace difícil no perder la calma”, agregó.

“Es triste que las entidades que deberían respaldarnos, respondiendo simplemente como subsidiando estos momentos, no solo te den la espalda, sino que sigan siendo una carga para el bolsillo de todos”, apuntó Daniela en diálogo con “el Retrato…” a la vez que manifestó: “Uno como argentino se siente realmente desprotegido. Mi interés es ponerle luz a lo que le está pasando a un montón de personas que no han tenido las ganas de exponer lo que viven”.