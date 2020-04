Taxistas envían carta al gobernador Kicillof y denuncian que dejaron de suministrarles alimentos

Ante la difícil situación que se encuentra atravesando el sector, el Sindicato Único de Peones de Taxis envió este lunes una carta abierta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, a los efectos de poner en su conocimiento la negativa de la Ministra de Desarrollo Social bonaerense, Fernanda Raverta, a brindar alimentos para los trabajadores taxistas.

“Pedimos a nuestro flamante Gobernador de la provincia de Buenos Aires que revea esta actitud tan ingrata de su Ministra la Marplatense Fernanda Raverta y le pedimos que nos ayude a poder completar los faltantes de los alimentos que no están llegando a los hogares de nuestros compañeros”, sostuvo el secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxis, Donato Cirone, en diálogo con “el Retrato…”.

En tal sentido, Cirone señaló: “No sabemos los motivos por los cuales Fernanda Raverta ha tomado la actitud de negarse a entregar alimentos a los trabajadores taxistas en general, que están pasando necesidades. La ministra ha hecho oídos sordos hasta el momento”.

“El viernes pasado repartimos alimentos que fueron proveídos por el área de desarrollo social del Municipio de General Pueyrredón, a través del intendente, Guillermo Montenegro y de Verónica Hourquebié”, detalló al mismo tiempo que añadió que “había dos cuadras y media de cola esperando para recibir esa mercadería. Hay una necesidad muy grande por parte de todos los compañeros que no están trabajando”.

Por otra parte, comentó que recibían incluso leche en polvo, pero que a raíz de las declaraciones ante la prensa que desde el Sindicato Único de Peones de Taxis se hicieron el 13 de abril pasado, denunciando la falta de ayuda del Ministerio de Desarrollo Social provincial, se cortó el suministro de este alimento para los hijos de los trabajadores

En función de ello, indicó: “Raverta mandó a un emisario a decirle al Secretario de Prensa de Supetax que sino no nos retractamos de las declaraciones realizadas en contra de la misma iban a cortar la entrega de cajas de leche en polvo. Dije la verdad, en el sentido que no recibimos nada de la Ministra de Desarrollo Social”.

Seguidamente, expresó: “Nos da mucha pena lo que está pasando. La cuarentena hay que cumplirla y sino nos cuidamos la pandemia va a ser desastrosa para todos nosotros. El taxista no está saliendo a trabajar, porque al no haber actividades prácticamente no hay viajes” y apuntó: “Los que salen están haciendo 4 o 5 viajes por turno, lo cual no significa ninguna rentabilidad, no se llevan nada al bolsillo”.

“Nos duele que la Ministra haga oídos sordos, ya que fue puesta en ese lugar para dar respuestas a la ciudadanía”, reconoció el referente del sector y comentó que en función de ello le enviaron una carta al gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Todo el poder político local y nacional está al tanto de la situación”, aclaró.

Por último, remarcó su preocupación por la situación que se encuentran atravesando los trabajadores del sector. “Hemos hablado con el intendente de General Pueyrredón, nos ha atendido muy bien y nos dijo que contemos con él, que iba a hacer lo posible para que se le entreguen los bolsones de comida a los compañeros, pero la realidad es que hay 2 mil y pico de familias que están pasando por esta situación”, comentó.

“Nos entregaron 180 bolsones de comida y lo agradecemos porque un montón de familias van a poder tener un plato de comida, pero no hay que olvidarse que hay arriba de dos mil y pico de trabajadores. De hecho han venido hasta dueños de taxis a retirar el bolsón, lo cual no ha ocurrido jamás”, concluyó Donato Cirone.