Papadópulos: “Qué va a pasar con la odontología no lo sabemos,ni siquiera cómo vamos a salir de esto”

Es una de las profesiones más golpeadas por la pandemia del coronavirus. Hoy solo en Mar del Plata trabajan unos 800 profesionales que ven peligrar su futuro laboral, al que hay que sumarle otros 500 que componen el Distrito 9. Alexis Papadópulos, presidente de la Asociación Odontológica Marplatense en diálogo con “el Retrato…” se refirió a la crítica situación por la que se encuentran atravesando en el sector.

“Somos una profesión que ha sido golpeada directamente por la pandemia y con las medidas de distanciamiento. Imagine que estamos a 40 cm de la boca de un paciente. Nos transformamos en vectores de una enfermedad” afirma en el comienzo de su charla con este Portal.

En relación a las medidas que han podido tomar respecto a esta situación entiende que “lo que podría haber hecho el gobierno es permitir urgencias y emergencias, que es lo que pudimos hacer en este tiempo. Atados a normativas y protocolos. Hay que hacer una cita previa por teléfono y explicar, luego que llega se le hacen los procedimientos de alcohol en gel, lavandina. Se le pone un kit y se lo pasa directo a consultorio. Esas son las medidas para trabajar.

– Esto merma los pacientes casi a la mitad…

– Más de la mitad. Porque podrá haber cuatro pacientes por mañana. Antes veíamos uno cada media hora. No todo lleva tiempo. Hay cosas que son muy rápidas.

– El preparativo le insume mucho tiempo…

– Dentro del procedimiento, que incluye limpiar todo como para un quirófano también hay media hora de ventilación.

Afirmó que este procedimiento va a afectar los costos “los que indefectiblemente van a aumentar. Esto es lo que venimos hablando con Obras Sociales y prepagas para hacerse cargo de este costo. La discusión siempre pasa por el precio del kit, pero ese no es el problema. El problema es el tiempo que lleva. Y a la hora del consultorio le insume muchísimo. Los aranceles siempre han sido magros y no tenemos margen para solventar estos costos.

Papadópulos al ser consultado por “el Retrato…”acerca de lo que afirman desde las obras sociales, afirmó que “Estamos en medio de un problema porque esto es un cachetazo. Nadie lo tenía previsto. Imagine que la prestación sale mucho menos que el preparativo este. Estamos en el dilema de quién se hace cargo. Sea el paciente o sea la obra social. En algunos casos han ofrecido cosas interesantes, otras irrisorias y estamos negociando. Es algo dinámico. Todos sabemos que el proceso para llegar al aumento de un valor es largo. Entonces la paciencia de los odontólogos está agotándose pero tenemos que entender que estamos haciendo todo lo posible también.

Mas adelante al referirse a los costos y al aumento registrado en los insumos , ejemplificó “solo con los guantes, que es lo que más se consumen, del 16 de marzo a la fecha subieron un 75 por ciento. Y nosotros no logramos conseguir el equipamiento de protección porque no hay. La situación es muy precaria en toda la sanidad. No previmos una situación así. Creo que estamos ante un cambio de paradigma. Qué va a pasar en lo inmediato no lo sabemos. Ni siquiera sabemos cómo vamos a salir de esto. Tenemos que pensar cómo vamos a trabajar en el futuro. Vamos a tener que cambiar la forma de trabajo y hacer todo lo más que se pueda dentro de una misma cita y esto cambiaría la relación con las obras sociales. Es tan amplio y tan tenebroso. Puede cambiar para bien pero vamos a pasar por episodios duros hasta que nos reacomodemos.

– A veces pasa que a uno le duele la muela y con un calmante pasa…la gente puede empezar a dejar de ir al odontólogo?

– Yo creo que no. La gente va a tomar conciencia y se va a cuidar. Cuidarse es más barato que dejarse estar. Lo que sucede es que aún no resolvimos nada. Con antibióticos no se cura la gente. Se cura con atención. Y hay que readecuarse a las nuevas normativas.