Marcelo Iglesias: “La música es el acompañamiento ideal para estos días”

Ante la pandemia generada por el coronavirus en todo el mundo, Argentina es uno de los países que ha adoptado de manera estricta una cuarentena que ya llega a los 40 dias. Mar del Plata es una de las ciudades que más adhirió a la misma ¿Cómo afectó a los artistas dedicados a la música? ¿Suspendieron sus actividades? ¿Continuaron? En esta nota, Marcelo Iglesias, afamado guitarrista marplatense, nos cuenta cómo hizo ante esta nueva realidad.

Quien tiene el placer de conocer al maestro Marcelo Iglesias, es porque seguramente sea amante de la buena música. Gran guitarrista, la cuarentena lo encontró entre sus clases y múltiples eventos musicales.

Cuando se inició el distanciamiento social obligatorio ¿En qué situación se encontraba?

Daba clases en el Teatro Estudio. Doy clases individuales, y a veces en pequeños grupos. Cuando comenzó la etapa de aislamiento, lo primero que hice fue cumplir la cuarentena y suspender las clases inmediatamente.

¿Cómo lo tomaron los alumnos?

Entendieron perfectamente y los primeros días, pensábamos todos que iba a ser poco tiempo. Pero empezaron a pasar los días y se hacía cada vez más difícil volver de la manera habitual. Yo a todos los alumnos les ofrecí la modalidad virtual para las clases, pero no todos quisieron continuar así. Y como no soy muy afecto a las novedades tecnológicas, tuve que aprender acerca de cómo dar las clases vía online para los alumnos que lo solicitaran.

¿Cuál fue la respuesta de los alumnos?

Algunos decidieron esperar pero un buen número de alumnos quiso las clases virtuales y están conformes. Trabajamos lo que veníamos haciendo en las clases anteriores. No se resiente tanto la calidad como pensaba

¿Qué herramientas utilizó?

Incorporé el video chat por whatsapp. Sé que hay otras plataformas pero esa me vino bien. No es lo mismo, pero se puede hacer y los alumnos aprenden. Hay detalles donde gana la clase presencial. Por ahí, en lo virtual hay algunos puntos interesantes. Puedo agregar gráficos o videos explicativos. Es una novedad para mí y funciona bien.

¿Algún otro cambio trajo consigo el distanciamiento social y obligatorio?

En cuando a actuaciones nada. Tenía algunas fechas de presentaciones en el shopping Los Gallegos que no se van a hacer. Pero sigo componiendo ideas musicales para cuando todo esto pase.

¿Y en lo personal, trajo alguna novedad la cuarentena?

Sucedió algo interesante, y es que uno tiene tiempo para estudiar nuevos materiales musicales. En mi caso, había acopiado bastantes libros y materiales didácticos y este tiempo me resultó perfecto para estudiar, renovar conocimientos, y aggiornarlos. Muchos de esos conocimientos luego serán dirigidos al alumnado. También me favoreció en algo: en aprender tecnología. Dar las clases vía online para mí es un avance. Si buen tengo mucho que aprender. Sé que hay varias plataformas. Y no las exploré pero estoy en eso. El tiempo libre me permitió hacer cosas en mi casa, y en lo musical investigar cosas que no podía hacer en el día a día.

¿Qué lugar ocupa la música en momentos así?

Creo que la música a las personas que están aisladas, les aporta condimentos para la imaginación, para pasar este tiempo. Porque la música se conecta con lo emocional. Dispara recuerdos y emociones. Es un acompañamiento ideal. Es como el sonido para una película muda. Cambia la emoción de la película.