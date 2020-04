Echeverría: “Raverta, la solución del hambre no es mandar a callarnos ni desacreditarnos, es entregando alimentos”

La disputa por la representatividad legal, cuestión que hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vuelve a enfrentar a dirigentes de la CTA Autónoma Regional Mar del Plata- Balcarce y Mar Chiquita, y ha sumado un nuevo capítulo ante un comunicado del sector que lidera a nivel provincial, Cristian Echeverría, que titulan “Raverta, la solucion del hambre no es mandar a callarnos ni desacreditarnos, es entregando alimentos”

El dirigente marplatense, junto a Marcela Gómez Negrón (Secretaria de Finanzas a nivel bonaerense) ; de Mariano Bauer (Secretario Regional de la CTA) y Darío Sosa (Secretario Gremial CTA Regional) afirmaron que “a las pocas horas de haber realizado el pedido de entrega de alimentos a la Ministra de Desarrollo Social Sra. Fernanda Raverta, tuvimos una rápida respuesta”, lamentándose que “no fue de alimentos, sino mandando a los Sres. Lencina e Isasi a que salieran a desacreditar la formalidad de las firmas, pero nada dicen del final de la nota que son las 3000 familias con hambre”.

Ratifican en la nota que “Solo decimos que somos representante de la CTA Autónoma Regional Mar del Plata- Balcarce y Mar Chiquita como del resto de la provincia de Buenos Aires elegidos por cuatro años el día 28 de junio de 2018, por el voto secreto y directo de los afiliados, situación judicializada por los Salieris de la CTA autónoma, cuestión que se encuentra para ser resuelta por la SCJN”, para acotar que “ el hambre no tiene tiempos para esperar las resoluciones judiciales, y mucho menos se aplaca con descalificaciones de estos serviles del gobierno provincial”.

Mas adelante Echeverría y el resto de los dirigentes ratificaron “el pedido de alimentos para las 3000 familias representadas por la CTA AUTONOMA Regional Mar del Plata” para luego dirigirse a la funcionaria provincial afirmando “Sra. ministra, queremos respuestas no chicanas políticas, no puede discriminarnos por no haber puesto nuestra CTA al servicio de su campaña para intendenta de la ciudad”.

Por último enfatizan que “La CTA AUTONOMA, es una central obrera al servicio de los trabajadores y trabajadoras, independiente de los partidos políticos, de los gobiernos y de los patrones” para “solicitarle una vez más” que se “olvide si no le caen simpáticos los dirigentes y concéntrese en paliar el hambre de nuestros representados”.