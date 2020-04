Trujillo calificó de miserables al 50% de los empresarios de la construcción que aún no pagaron los salarios

El atraso en el pago de los salarios en 200 de las 400 empresas constructoras existentes en Mar del Plata hizo que el Secretario General de la UOC RA, César Trujillo calificara ante “el Retrato…”de “miserables” a esos empresarios , “muchos de los cuales se han hechos millonarios y no nos parece mal. Pero jugar con la comida de los trabajadores, no pensar que la estamos pasando mal todos, es de miserables” reiteró.

Trujillo dijo que “la mitad de los 400 empresarios de Mar del Plata están en falta. Algunos dieron tres mil pesos, otros nada y otros cumplieron y eso hay que destacarlo. No son todos iguales. Pero otros son muy miserables y hoy abandonan a los trabajadores”

Más allá de que el otro día usted tenía esperanza de que esto pudiera cambiar. Cómo está la situación hoy?

– Es un tema muy complicado y que no podemos solucionar. Pero lo peor de esto es que algunas empresas, no todas, no han pagado ni un solo peso. El DNU del presidente de la Nación dice que por 60 días no tiene que haber suspención ni despidos. Y hay que pagar la tabla salarial como está indicada.

– Que dicen las empresas ante esta situación que está denunciando?

– No están a la altura de las circunstancias. Es decir, tienen trabajadores y hay obligaciones de los dos lados. Pero el que toma a los trabajadores tiene que respetar las leyes vigentes. Tenemos cuarentena y no podemos salir a trabajar por muchas cosas. Pero realmente hay empresarios miserables. Estos compañeros tienen familia y tienen que parar la olla todos los días. Son trabajadores blanqueados y que han trabajado toda su vida en las obras. Les han dado todo ese fruto que hoy tienen los empresarios. Muchos se han hechos millonarios y no nos parece mal. Pero jugar con la comida de los trabajadores, no pensar que la estamos pasando mal todos es de miserables. No podemos trabajar. Han habilitado siete provincias para trabajar en la obra privada. Mar del Plata o la provincia de Buenos Aires no entró en la prioridad y estamos muy preocupados por no poder trabajar.

Indicó que las herramientas que les quedan para poder hacerse de sus salarios “es el Ministerio de Trabajo, tal cual lo logrado con la reincorporación de 200 trabajadores que hicieron el Parque Eólico y les reconocieron la segunda quincena de marzo. Hicimos un precio para el mes de abril, por 35 mil pesos en bolsillo más la cuota social. Esa es una de las salidas. Estamos trabajando en el basural haciendo relleno sanitarios, en Balcarce en el tendido eléctrico”

Finalmente Trujillo remarcó ante “el Retrato…”que “ Van a tener que pagar porque la ley es clara. Punto. A la casa los mandó la epidemia y la ley. Estamos cumpliendo con la ley. Pero estos inescrupulosos no están cumpliendo. Deberían reflexionar y recordar que se trata de personas que les hacen ganar dinero y tienen familias”.

Por ultimo anticipó que de no rever esta falta de parte de los empresarios, no descartan “dar a conocer públicamente la lista de los “morosos” e iniciar otro tipo de acciones”