Liliana Fernández: “En este momento el arte en todas las áreas nos está salvando”

En cuarentena obligatoria, internet se ha vuelto el espacio para compartir consumos culturales. Inevitable repensar el vínculo que mantenemos con la tecnología en este período. Al margen de las consecuencias económicas que trae esta situación, los detractores de la tecnología no pueden negar la importancia de las artes para atenuar los efectos negativos del encierro: Muestras de arte, talleres de escrituras, lecturas, recitales.

Liliana Fernández, marplatense y artista visual, en diálogo con “el Retrato…” se expresa al respecto: “Desde mi profesión artística la cuarentena actúa de manera específica: no tengo ideas para desarrollar. Estoy inmersa en lo que está sucediendo. Y aun así, me parece que es una gran oportunidad para pensar, proyectar, desarrollar temáticas y producción. Hacer cosas y tratar de correrse del lugar de incertidumbre en el que estamos sumergidos”.

¿Hay alguna posibilidad de exponer o realizar exposiciones virtuales?

Hay muchísimas propuestas. Existe una sobredosis de información y eso sucede también en lo artístico. Se reciben Links de muestras, propuestas, muchas cosas. No está mal. En este momento el arte en todas las áreas nos está salvando. Desde escuchar música, ver teatro, cine. Hay concursos que se hacen con la temática de cómo vivimos la cuarentena. Yo, por ejemplo, estoy desarrollando mi página de arte, haciendo las fotos para subirlas y poder poner las producciones en el mercado. Hay dos o tres lugares que ya exponían virtualmente. Hay gente ganando concursos. No solo de artes visuales en pintura, grabados sino también en fotografía. Yo estoy participando de una que es una consigna diaria para subir fotos relacionado con eso. Eso esta bueno porque hay una devolución del contexto.

¿Qué siente, como artista, que le está dejando este momento que estamos atravesando?

Lo que todo esto nos está dando a los artistas esto es introspección, es tiempo. Que a veces es muy necesario para el proceso creativo y es medio ambiguo. Porque también sucede que la carga emocional de lo que está pasando es tan fuerte, que puede pasar lo que me pasó al principio: No tener ideas. Recién ahora al habernos acostumbrado a la situación podemos producir, pero hay gente que está produciendo desde el principio y le sirvió de escape. Me parece que al estar con tanto tiempo, estoy tomando contacto con cosas que en la diaria no tomaba contacto: sentimientos, sensaciones, volver a algunas fuentes. La soledad siempre es buena en estas cosas. El silencio. A mí me dispara mucho el silencio que hay en la ciudad. Se siente. Y eso está muy bueno.