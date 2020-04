Las tripulaciones del Scirocco y el Atlantic Surf III deberán seguirán embarcados

En el marco de la crisis desatada en el puerto local por la aparición de dos casos de marineros que dieron positivos al test de coronavirus realizados antes de embarcar, la Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, afirmó este viernes al mediodía que las tripulaciones del Scirocco y el Atlantic Surf III seguirán embarcados hasta que se conozcan los resultados definitivos de los testeos que se les practicarán a marineros para ratificar o descartar el diagnóstico.

De esta forma, en una conferencia de prensa que encabezó en las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y acompañada por referentes de Defensa Civil, Cruz Roja y fuerzas armadas, Viviana Bernabei expresó: “Una vez que estén los resultados se va a empezar a trabajar sobre el tratamiento del resto de la tripulación. Pero hasta que no haya resultados, no se va a modificar la situación”.

Además, minutos antes todos habían estado reunidos con el intendente Guillermo Montenegro para ponerlos al tanto de como continua el control sanitario por el coronavirus. “Fue un reunión con distintos sectores de la salud y el intendente teniendo en cuenta que en las últimas horas se activó el protocolo sanitario lo cual requiere una logística interna y externa”, comenzó diciendo la funcionaria.

Asimismo, explicó que este sábado personal médico se dirigirá hasta las embarcaciones, que permanecen amarradas en el muelle del Puerto, para hacer los hisopados a los dos tripulantes que habían dado positivo y a otro que mantuvo un “contacto estrecho” con uno de los presuntos infectados.

Respecto a los establecimientos hoteleros que sumaron su aporte al Municipio para colaborar con la posibilidad de alojo por la pandemia, Bernabei confirmó que ya hay 504 camas para recibir a los marplatenses repatriados y a aquellos que presentan alguna sintomatología compatible con coronavirus. “Todavía tenemos disponibilidad pero no sabemos cuántas más personas deben venir de otros destinos”, aclaró.

“El traslado de estas personas a un hotel se tomará de acuerdo al trámite de quienes fueron confirmadas como positivos. Se disparó el protocolo, ayer ingresó el buque a puerto y mañana trabajadores de la secretaría de Salud hará los hisopados. La semana que viene se verá el resto de la tripulación. Hasta que no esté este resultado permanecerán en los buques”, sostuvo.

Por otra parte, Bernabei reveló que en los últimos días se llevó adelante un protocolo de investigación para realizar test a las personas que habían llegado del extranjero hace tres semanas. “Tomamos 170 muestras para ver si encontrábamos alguna situación positiva pero hasta ahora no se detectó nada”, concluyó.